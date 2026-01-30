General |

Colonias de vacaciones: el Ministerio Público Tutelar realizó talleres para 1.190 chicos

Durante enero, el Ministerio Público Tutelar realizó talleres en colonias deportivas en la ciudad para acercar información clave sobre derechos, cuidado digital y ambiente sano a niñas y niños de entre 6 y 12 años.

Más de 1.190 niñas y niños que asisten a colonias de vacaciones en distintos barrios porteños participaron de talleres de promoción de derechos impulsados por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades se realizaron durante el mes de enero, en el marco de las Colonias Deportivas de Verano organizadas por la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

WhatsApp Video 2026-01-30 at 2.57.39 PM (1)

En total, se llevaron adelante 31 talleres en 7 colonias, con sede en parques y polideportivos de la Ciudad. La propuesta estuvo dirigida a chicos y chicas de entre 6 y 12 años y también incluyó a 93 personas adultas, entre docentes y líderes jóvenes que acompañan las actividades recreativas.

La iniciativa fue desarrollada por el Departamento de Capacitación del MPT, en articulación con la Secretaría de Deportes, con el objetivo de acercar información básica y comprensible sobre derechos, pensada especialmente para la edad de quienes participan.

Más de 1.190 niñas y niños participaron de los talleres del MPT.

El trabajo en los talleres

Los contenidos abordados se enmarcaron en el Sistema de Protección Integral de Derechos, la Ciudadanía Digital y el Derecho a un Ambiente Sano, con eje en la Convención sobre los Derechos del Niño. A través de juegos, charlas y dinámicas participativas, se buscó que las chicas y los chicos puedan reconocer sus derechos y saber para qué sirven.

Entre los temas tratados se incluyeron el cuidado de la identidad digital, la huella que dejan las acciones en internet, el respeto por la intimidad y las buenas prácticas ambientales, como la separación de residuos y el cuidado de los espacios comunes.

Dónde se realizaron

Los encuentros se desarrollaron en los polideportivos Chacabuco, Pomar, Parque Sarmiento, Costa Rica, Martín Fierro, Colegiales y Parque Avellaneda, todos espacios que forman parte de la red de colonias de verano de la Ciudad.

Desde el MPT, su directora de Capacitación, Adriana Martínez Bedini, explicó que la propuesta busca acercar la justicia a los lugares donde los chicos realizan sus actividades cotidianas, como escuelas, clubes y colonias, y destacó la participación activa de quienes asistieron.

