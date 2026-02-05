Video: fuerte explosión por globos en un ascensor deja dos heridos en India

La explosión se produjo en Bombay, India, tras el incendio de varios globos inflables. Las cámaras registraron el momento exacto del siniestro. Hay dos personas con quemaduras.
Una explosión sorprendió a los vecinos de un edificio en Bombay, India. Según informó la Policía, la detonación se produjo dentro de un ascensor cuando una docena de globos inflables se encendieron de manera repentina.
Las cámaras de seguridad captaron a una mujer y un hombre que ingresaban a la cabina. El hombre llevaba los globos dentro de una bolsa plástica. Instantes después, los objetos comenzaron a arder, provocando la explosión que generó quemaduras en ambos.
Al momento del incidente, vecinos y personal del edificio llamaron a los servicios de emergencia, quienes asistieron a los heridos y los trasladaron a un centro médico cercano. La Policía inició una investigación para determinar la causa exacta de la combustión de los globos.
Hasta ahora, no se reportaron otras personas afectadas ni daños estructurales graves. La investigación apunta a definir si la explosión se debió a una falla en la fabricación de los globos o a algún factor externo, como la electricidad dentro del ascensor.