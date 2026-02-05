Video: fuerte explosión por globos en un ascensor deja dos heridos en India

Las cámaras de seguridad captaron a una mujer y un hombre que ingresaban a la cabina. El hombre llevaba los globos dentro de una bolsa plástica. Instantes después, los objetos comenzaron a arder, provocando la explosión que generó quemaduras en ambos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2019046155930452070&partner=&hide_thread=false 2 people were injured after gas-filled balloons exploded inside a building elevator in Mumbai’s Goregaon. The blast, caught on CCTV, occurred while the man and woman were carrying the balloons. Police have registered a negligence case against the balloon vendor and launched an… pic.twitter.com/chivYo0mNR — The Pioneer (@TheDailyPioneer) February 4, 2026

Al momento del incidente, vecinos y personal del edificio llamaron a los servicios de emergencia, quienes asistieron a los heridos y los trasladaron a un centro médico cercano. La Policía inició una investigación para determinar la causa exacta de la combustión de los globos.

Hasta ahora, no se reportaron otras personas afectadas ni daños estructurales graves. La investigación apunta a definir si la explosión se debió a una falla en la fabricación de los globos o a algún factor externo, como la electricidad dentro del ascensor.