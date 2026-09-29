La Facultad de Ciencias Económicas abre sus puertas para brindar asesoramiento contable gratuito

Habrá también un servicio de orientación sobre la oferta académica de grado y de diplomaturas de la Facultad, y el Centro Cultural Sábato desarrollará actividades, funciones y muestras abiertas a toda la comunidad.

Charlas abiertas a la comunidad

En paralelo a los espacios permanentes, habrá en el Aula 16 (Planta Baja Edificio Histórico, avda. Córdoba 2122) un ciclo de capacitaciones breves, prácticas y orientadas a situaciones cotidianas destinadas a públicos diversos y con el propósito de acompañar distintas etapas y necesidades de la vida económica y laboral:

9:30 – Claves para cumplir con las obligaciones fiscales. Comprender las principales obligaciones vinculadas al trabajo independiente y facilitar su cumplimiento. A cargo del Contador Rodrigo Campilay.

11:00 – Entender mi recibo de sueldo. Guía práctica para interpretar y reconocer sus principales conceptos y comprender derechos, obligaciones, aportes y descuentos. A cargo de la Contadora Mariela Callejas.

13:30 – Ciberestafas: cómo reconocerlas y protegerse. Consejos prácticos para prevenir fraudes asociados al uso cotidiano de herramientas y canales digitales. A cargo del Dr. Arturo Pozzali.

15:00 – Tu CV como puerta de entrada al mercado laboral. Cómo elaborar y mejorar el currículum, organizar la información relevante y fortalecer la presentación personal en una búsqueda laboral. A cargo de las Licenciadas Luciana Zeballos y Tatiana Spadafore.

16:00 - Billeteras virtuales sin vueltas: claves para usarlas de forma segura. Uso práctico de las principales herramientas de pago digitales, sus funciones básicas y pautas para operar con mayor seguridad. A cargo de la Licenciada Candela de Luca Pino.

17:30 - Deudas bajo control: claves para abordar el endeudamiento y la morosidad. Herramientas iniciales para comprender una situación de endeudamiento, ordenar obligaciones, identificar alternativas y comenzar a construir una estrategia de resolución. A cargo de los Licenciados Ezequiel Gutierrez y Candela de Luca Pino.