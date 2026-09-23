Thiago Almada y Juan Foyth, desafectados de la Selección Argentina para la fecha FIFA

Por lesión, ambos futbolistas son las primeras bajas para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, los próximos 30 de septiembre, 3 y 6 de octubre.
Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados de la Selección Argentina por distintas lesiones y no participarán de los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. La decisión fue comunicada este miércoles por la AFA, que todavía no confirmó si habrá reemplazantes.
El mediocampista de River había encendido las alarmas durante el partido ante Huracán. Solo pudo disputar cinco minutos antes de ser reemplazado y los estudios posteriores determinaron que sufrió un desgarro de grado 1 en el cuádriceps.
En el caso de Foyth, las molestias musculares le impidieron jugar los últimos partidos de Villarreal por La Liga. Como no logró recuperarse a tiempo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni resolvió retirarlo de la convocatoria para la triple fecha.
A través de sus canales oficiales, la Albiceleste comunicó: "Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país".
Por ahora, no se anunciaron nuevos convocados para ocupar sus lugares. En los últimos días, la lista original ya había incorporado a Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.
Almada, además, había sido uno de los futbolistas de River afectados por problemas físicos en el duelo ante el Globo. Tobías Andrada, quien también debió salir durante ese encuentro, no sufrió una lesión muscular y continúa a disposición de la Selección.
Los próximos compromisos serán el 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba; el 3 de octubre frente a Burkina Faso; y el 6 ante Benín. Este último encuentro tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
Pese a las bajas, Foyth y Almada estarán presentes en el homenaje al capitán ante Benín, debido a que ambos integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022. También fueron citados especialmente para ese partido Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.
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