Thiago Almada y Juan Foyth, desafectados de la Selección Argentina para la fecha FIFA

#SelecciónMayor Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país. pic.twitter.com/Fz3nZXkC25 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 23, 2026

Por ahora, no se anunciaron nuevos convocados para ocupar sus lugares. En los últimos días, la lista original ya había incorporado a Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

Almada, además, había sido uno de los futbolistas de River afectados por problemas físicos en el duelo ante el Globo. Tobías Andrada, quien también debió salir durante ese encuentro, no sufrió una lesión muscular y continúa a disposición de la Selección.

Los próximos compromisos serán el 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba; el 3 de octubre frente a Burkina Faso; y el 6 ante Benín. Este último encuentro tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Pese a las bajas, Foyth y Almada estarán presentes en el homenaje al capitán ante Benín, debido a que ambos integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022. También fueron citados especialmente para ese partido Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.