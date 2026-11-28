Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas, advirtió que las organizaciones narco encontraron una nueva forma de lavar dinero. Extorsiones, apropiación de viviendas y violencia extrema.
Los narcopréstamos crecieron más del 100% durante el último año y encendieron una nueva señal de alarma sobre el avance de las organizaciones criminales en los barrios. La advertencia fue formulada por Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), quien sostuvo que los grupos vinculados con la venta de drogas encontraron en los créditos informales una vía para lavar activos, multiplicar sus ganancias.
"Los narcos consiguen con los préstamos una nueva forma de lavado de activos", resumió el experto. Estas organizaciones se convirtieron en prestamistas barriales: ofrecen dinero rápido a quienes no consiguen financiamiento formal y necesitan cubrir gastos o cancelar deudas con urgencia.
El mecanismo comienza como una solución: una familia pide dinero para pagar una factura, comprar alimentos o saldar una deuda. Pero las condiciones suelen ser abusivas, con devoluciones diarias o semanales e intereses que hacen casi imposible cancelar el préstamo. Cuando el deudor se atrasa, aparecen las amenazas, las presiones y la extorsión. En algunos casos, se quedan con electrodomésticos, vehículos, herramientas e incluso viviendas. Y en muchos episodios todo termina con homicidios.
En barrios populares, el sobreendeudamiento empuja a muchas familias hacia circuitos informales. Una investigación documentó casos de familias que entregaron sus casas para saldar créditos imposibles de afrontar. En muchos barrios, un promedio de seis de cada diez personas tienen deudas y muchas pidieron dinero a los narco prestamistas incluso para comprar comida.
Los registros de seguridad en el AMBA también alertan. Los hechos delictivos vinculados con deudas y préstamos ilegales se duplicaron: pasaron de unos 200 casos mensuales investigados por fiscalías durante 2025 a más de 500 entre enero y noviembre de 2026. Incluyen homicidios, tentativas y ataques armados contra deudores. Se advierte sobre bandas relacionadas con el narcomenudeo que prestan efectivo y luego buscan apropiarse de los bienes y hasta de las viviendas de sus clientes.
La dimensión económica aparece en el deterioro de la capacidad de pago. Según datos del Banco Central, la morosidad llegó al 12,8% en créditos bancarios y al 34,1% en préstamos personales de billeteras virtuales. "Cuando el sistema formal cierra sus puertas, el prestamista barrial gana terreno. No todos están vinculados al narcotráfico, pero las organizaciones aprovechan ese espacio para colocar dinero ilegal", dijo Izaguirre.
El experto describió un circuito que transforma ganancias de la venta de drogas en capital prestable. "El dinero se entrega como crédito y vuelve en cuotas e intereses, bajo apariencia de ingresos legítimos. Si el deudor no puede cumplir, la organización busca recuperar el capital mediante sus bienes. Así obtiene ganancias y una vía para introducir fondos ilícitos en la economía", señaló.
El contexto económico lleva a muchas personas a buscar un alivio momentáneo, aun cuando las condiciones del préstamo impliquen riesgos enormes. La urgencia puede dejar en segundo plano el costo real de la deuda y el peligro de quedar bajo el control de una estructura criminal.
Izaguirre advirtió que estos grupos buscan incrementar su caudal económico y que sus objetivos no se agotan en el negocio de las drogas ni en el control territorial: también intentan avanzar hacia espacios de representación y cargos públicos. Por eso reclamó combatir el lavado de activos. El crecimiento superior al 100% que señala el titular de la AARA expone una modalidad que combina usura, violencia y lavado. "Vamos a combatir fuertemente el lavado de activos producto de la venta de drogas", afirmó Izaguirre, candidato a diputado nacional por Alternativa Republicana.
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