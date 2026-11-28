Los registros de seguridad en el AMBA también alertan. Los hechos delictivos vinculados con deudas y préstamos ilegales se duplicaron: pasaron de unos 200 casos mensuales investigados por fiscalías durante 2025 a más de 500 entre enero y noviembre de 2026. Incluyen homicidios, tentativas y ataques armados contra deudores. Se advierte sobre bandas relacionadas con el narcomenudeo que prestan efectivo y luego buscan apropiarse de los bienes y hasta de las viviendas de sus clientes.

Morosidad

La dimensión económica aparece en el deterioro de la capacidad de pago. Según datos del Banco Central, la morosidad llegó al 12,8% en créditos bancarios y al 34,1% en préstamos personales de billeteras virtuales. "Cuando el sistema formal cierra sus puertas, el prestamista barrial gana terreno. No todos están vinculados al narcotráfico, pero las organizaciones aprovechan ese espacio para colocar dinero ilegal", dijo Izaguirre.

El experto describió un circuito que transforma ganancias de la venta de drogas en capital prestable. "El dinero se entrega como crédito y vuelve en cuotas e intereses, bajo apariencia de ingresos legítimos. Si el deudor no puede cumplir, la organización busca recuperar el capital mediante sus bienes. Así obtiene ganancias y una vía para introducir fondos ilícitos en la economía", señaló.

El contexto económico lleva a muchas personas a buscar un alivio momentáneo, aun cuando las condiciones del préstamo impliquen riesgos enormes. La urgencia puede dejar en segundo plano el costo real de la deuda y el peligro de quedar bajo el control de una estructura criminal.

Izaguirre advirtió que estos grupos buscan incrementar su caudal económico y que sus objetivos no se agotan en el negocio de las drogas ni en el control territorial: también intentan avanzar hacia espacios de representación y cargos públicos. Por eso reclamó combatir el lavado de activos. El crecimiento superior al 100% que señala el titular de la AARA expone una modalidad que combina usura, violencia y lavado. "Vamos a combatir fuertemente el lavado de activos producto de la venta de drogas", afirmó Izaguirre, candidato a diputado nacional por Alternativa Republicana.