"La Justicia es un servicio esencial y debe funcionar"

Para Frega una de las soluciones posibles sería que la Suprema Corte les ordene a los jueces y a todo el poder Judicial trabajar de manera electrónica, como muchas otras actividades, algo que en la Provincia de Buenos Aires se puede hacer sin inconvenientes. “Esta tecnología que tiene la Provincia es vital en este momento donde no se puede trabajar de manera presencial. Hoy los colegios dan clases por medios electrónicos, el Gobernador se reúne con Ministros por medios electrónicos y hasta el Presidente habla con los Gobernadores. Pero resulta que la Suprema Corte de la Provincia más grande del país no funciona y teniendo la posibilidad de hacerlo”, opinó Frega. Para el titular del Colegio de Abogados este parate no solo perjudica a los abogados, “no trabajamos por lo tanto no ingresa dinero y muchos abogados viven como cualquier otro profesional, al día”, dice Frega, sino que también la sufre la sociedad: “este parate castiga a las víctimas de accidentes de tránsito, a quien está esperando una indemnización, a quien perdió un familiar por un delito”.

Hoy la cuarentena y el parate se extendió hasta el 26 de abril y el Poder Judicial sigue los pasos del Ejecutivo. “Hoy los Juzgados están funcionando al 10% de lo que deberían funcionar normalmente. Esto hace que las causas que estaban en camino antes del parate no avancen y se sumen las nuevas causas. Con los recursos que tiene hoy la Justicia: ¿Se imaginan lo que va a pasar cuando todo esto se reactive? Se va a generar un colapso y en un tema muy sensible como la Justicia. Por eso es vital que se la tome como un “servicio esencial” y se ponga en funcionamiento cuanto antes”, afirmó Frega.

El presidente del Colegio de Morón aseguró que agotaron todas las instancias para tratar de hacer reaccionar a la Corte y que “ordene” el funcionamiento electrónico de la Justicia. “No queremos exponer a nadie, a ningún colega, pero sí queremos trabajar para el bien de la sociedad que esa es nuestra función. Si Arba, Afip y Anses funcionan de esa manera. ¿Por qué no lo hace la Justicia? No hay explicación y solo hay que tomar la decisión de hacerlo”, cerró Frega.