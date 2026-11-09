Las fotos de Pampita, Valeria Mazza y otros famosos en la primera misa del Papa León XIV en Argentina

Yanina Latorre también asistió a la Santa Misa.

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione

Antes de la misa en Buenos Aires, el Papa visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown. Fue su primera actividad en territorio bonaerense durante su paso por la Argentina.

Durante la recorrida, compartió un momento con residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios de la institución. También escuchó los testimonios de dos personas que viven allí y recibió dos obsequios: una réplica del cuadro Piedras descartadas, dedicado a Nuestra Señora de la Paz, y otra de la Virgen del Carmen.

Antes de retirarse, rezó el Padre Nuestro junto a los presentes, impartió la bendición final y saludó a quienes lo aguardaban en el exterior.

En su mensaje, destacó la tarea que realiza la institución y recordó a San Luis Orione, fundador de la obra, cuyo corazón se conserva como reliquia en la capilla.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, expresó ante las personas con discapacidad. Luego, remarcó: “Una nación se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”.

Además, cuestionó una concepción de la sociedad enfocada exclusivamente en el éxito económico y la apariencia física. En ese sentido, llamó a construir una “civilización del amor” y cerró su mensaje con un deseo para el país: “Que en Argentina se forje una nueva generación de santos de la caridad”.