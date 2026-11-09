Así es el papamóvil fabricado en la Argentina que utiliza León XIV durante su visita

El vehículo está basado en la pickup Toyota Hilux fabricada en Argentina, adaptada especialmente para el Pontífice. Tiene una cúpula transparente, una escalera eléctrica y un diseño pensado para facilitar el contacto con los fieles.
El Papa León XIV se encuentra en la Argentina como parte de su sexto viaje apostólico y se traslada por distintos puntos del país a bordo de un papamóvil fabricado y adaptado especialmente en territorio nacional para facilitar su contacto con los fieles.
Este lunes, el Sumo Pontífice llegó al Cottolengo Don Orione utilizando uno de estos vehículos, diseñado para permitirle acercarse a la comunidad y saludar a las personas que se acercan a verlo.
El vehículo está basado en dos camionetas Toyota Hilux que fueron modificadas para cumplir con los requerimientos de la Santa Sede. El proceso de adaptación demandó siete semanas de trabajo, luego de recibir las especificaciones técnicas correspondientes.
Configuración: cabina abierta especialmente diseñada para facilitar el contacto del Papa con las personas ubicadas detrás del vehículo.
Transmisión: automática.
Tracción: 4x4.
Peso: con siete ocupantes, alcanza un peso estimado de 2.935 kilos.
Neumáticos: 265/60/18.
Acceso al sector papal: cuenta con una escalera eléctrica trasera y asideros incorporados.
Dimensiones: 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 3,10 metros de alto.
El papamóvil tiene una cúpula transparente de policarbonato, con una estructura curva que permite mantener la visibilidad del Santo Padre durante los recorridos. En su interior incorpora iluminación LED.
Además, su estructura fue sometida a análisis de elementos finitos y distintas pruebas funcionales. El vehículo no cuenta con blindaje y los materiales empleados fueron seleccionados de acuerdo con las especificaciones establecidas por el Vaticano.
El espacio destinado al Pontífice está compuesto por tres asientos revestidos en ecocuero blanco: uno principal, ubicado en el centro, y dos auxiliares.
El sector cuenta con piso cubierto con tapizmel rojo, barandas de seguridad y revestimientos interiores de ABS, un material elegido para ofrecer una terminación uniforme, resistente y adecuada para el uso previsto.
También se diseñó una zona de circulación que facilita el ingreso y el desplazamiento dentro del vehículo.
Uno de los aspectos centrales del diseño es el sistema de acceso al sector papal. Para ello, el vehículo dispone de:
Escalera eléctrica trasera, con apertura y cierre mediante pulsadores.
Plataformas laterales en la parte posterior.
Barandas de apoyo para facilitar el ingreso.
Piso adaptado para permitir una circulación segura.
Pisaderas traseras preparadas para soportar una carga vertical de hasta 200 kilos.
El diseño también incorpora distintos detalles vinculados con la representación del Vaticano. Entre ellos se encuentran banderines de la Santa Sede, con mástiles y soportes especialmente fabricados para el vehículo, y el escudo papal ubicado en ambos laterales.
Además, lleva la patente S.C.V. 1, correspondiente al Stato della Città del Vaticano, y está pintado de blanco, el color tradicionalmente asociado a los vehículos utilizados por los pontífices.
Las dos unidades fueron donadas a la Santa Sede. Toyota asumió el compromiso de conservarlas, realizar su mantenimiento y preservarlas para eventuales usos que solicite la Iglesia.
La empresa también dejó abierta la posibilidad de exhibir los vehículos al público en el futuro.
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