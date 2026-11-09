Así es el papamóvil fabricado en la Argentina que utiliza León XIV durante su visita

Además, su estructura fue sometida a análisis de elementos finitos y distintas pruebas funcionales. El vehículo no cuenta con blindaje y los materiales empleados fueron seleccionados de acuerdo con las especificaciones establecidas por el Vaticano.

Cómo es el interior del papamóvil

El espacio destinado al Pontífice está compuesto por tres asientos revestidos en ecocuero blanco: uno principal, ubicado en el centro, y dos auxiliares.

El sector cuenta con piso cubierto con tapizmel rojo, barandas de seguridad y revestimientos interiores de ABS, un material elegido para ofrecer una terminación uniforme, resistente y adecuada para el uso previsto.

También se diseñó una zona de circulación que facilita el ingreso y el desplazamiento dentro del vehículo.

Accesibilidad y medidas de seguridad

Uno de los aspectos centrales del diseño es el sistema de acceso al sector papal. Para ello, el vehículo dispone de:

Escalera eléctrica trasera, con apertura y cierre mediante pulsadores.

Plataformas laterales en la parte posterior.

Barandas de apoyo para facilitar el ingreso.

Piso adaptado para permitir una circulación segura.

Pisaderas traseras preparadas para soportar una carga vertical de hasta 200 kilos.

Los elementos protocolares del papamóvil

El diseño también incorpora distintos detalles vinculados con la representación del Vaticano. Entre ellos se encuentran banderines de la Santa Sede, con mástiles y soportes especialmente fabricados para el vehículo, y el escudo papal ubicado en ambos laterales.

Además, lleva la patente S.C.V. 1, correspondiente al Stato della Città del Vaticano, y está pintado de blanco, el color tradicionalmente asociado a los vehículos utilizados por los pontífices.

Qué sucederá con los vehículos después de la visita

Las dos unidades fueron donadas a la Santa Sede. Toyota asumió el compromiso de conservarlas, realizar su mantenimiento y preservarlas para eventuales usos que solicite la Iglesia.

La empresa también dejó abierta la posibilidad de exhibir los vehículos al público en el futuro.