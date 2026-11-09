La agenda del Papa León XIV este lunes: visitará Claypole, dará una misa en Palermo y se reunirá con obispos

El Sumo Pontífice recorrerá distintos puntos del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada que incluirá encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades musicales.
La segunda jornada de actividades del Papa León XIV en la Argentina tendrá una agenda cargada de compromisos, con visitas al conurbano bonaerense, celebraciones religiosas, reuniones con representantes políticos y de distintas comunidades. El cierre será con una cena junto a los obispos argentinos.
El primer destino será el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde tiene previsto llegar a las 9.15. Allí recorrerá el parque de la institución, que alberga a más de 400 personas con discapacidad, y brindará un breve discurso.
Durante su visita también mantendrá un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros integrantes de su Gabinete. Además, el artista Abel Pintos ofrecerá una presentación musical en vivo.
Cerca de las 11.30, el Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo. Cuya ceremonia estará dedicada a las familias y finalizará alrededor de las 13, con una despedida musical.
El predio contará con espacios diferenciados para el presidente Javier Milei y los integrantes de su Gabinete, además de autoridades porteñas. En total, se prevé la presencia de 250 invitados nacionales y otros 250 representantes de la Ciudad, junto con trabajadores de prensa, un coro y personas con discapacidad. Cabe destacar que, para la celebración se prepararon más de 2.000 copones y 500.000 hostias consagradas.
La actividad continuará a las 16 en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, donde participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo. Una hora y media más tarde, se trasladará al Palacio San Martín para reunirse con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.
El tramo final de la jornada comenzará a las 18.45, cuando participe de la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
Por último, se dirigirá hacia la Casa Arzobispal a las 19.45 y compartirá una cena con los obispos argentinos, para poner pondrá fin a una jornada que combinará encuentros institucionales, actividades pastorales y celebraciones religiosas.
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