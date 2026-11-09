La agenda del Papa León XIV este lunes: visitará Claypole, dará una misa en Palermo y se reunirá con obispos

El predio contará con espacios diferenciados para el presidente Javier Milei y los integrantes de su Gabinete, además de autoridades porteñas. En total, se prevé la presencia de 250 invitados nacionales y otros 250 representantes de la Ciudad, junto con trabajadores de prensa, un coro y personas con discapacidad. Cabe destacar que, para la celebración se prepararon más de 2.000 copones y 500.000 hostias consagradas.

La actividad continuará a las 16 en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, donde participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo. Una hora y media más tarde, se trasladará al Palacio San Martín para reunirse con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

El Papa baja la escalerilla, tras aterrizar en suelo argentino. Hubo que esperar casi 40 años para volver a ver algo así.

El tramo final de la jornada comenzará a las 18.45, cuando participe de la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Por último, se dirigirá hacia la Casa Arzobispal a las 19.45 y compartirá una cena con los obispos argentinos, para poner pondrá fin a una jornada que combinará encuentros institucionales, actividades pastorales y celebraciones religiosas.