La nueva "tendencia" de la generación Z: quedarse quieto y no hacer nada

El término que usan es “raw dogging boredom”, una expresión que en inglés significa “enfrentar el aburrimiento sin anestesia”. La idea es simple: tolerar ese momento incómodo en el que no hay estímulos y dejar que la mente se calme por sí sola.

Una buena práctica desvirtuada

Algunos especialistas en salud mental opinan que esta práctica puede tener efectos positivos. Explican que pasar un rato sin distracciones ayuda a reducir la ansiedad y mejora la concentración. Sin embargo, otros advierten que las redes suelen convertir todo en un reto viral, perdiendo su sentido original.

En muchos videos, los jóvenes comparten sus experiencias. Algunos cuentan que al principio cuesta mucho quedarse quieto, pero después sienten una especie de “descanso mental”. Otros reconocen que lo hacen solo por moda o para conseguir vistas.

Por ahora, no se sabe si este hábito se mantendrá o si será otro “boom” efímero. Lo cierto es que representa a una generación que busca poner límites al exceso de información y encontrar un momento de paz.