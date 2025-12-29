Rescataron a siete pescadores que quedaron varados en el Río de la Plata

Según informaron fuentes policiales, el operativo se activó luego de la denuncia realizada por Florencia Sánchez, quien alertó que su esposo, Julio Damián Cabrera, había ingresado el sábado alrededor de las 16 a la ribera junto a otros seis hombres para realizar una jornada de pesca. De acuerdo con el testimonio, desde el domingo a las 9 de la mañana no lograban comunicarse con el grupo, lo que generó una creciente preocupación entre los familiares.

Ante la situación, se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el que intervinieron efectivos de la Comisaría Segunda, personal de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Ensenada (bajo la coordinación del jefe del cuerpo, Abel Comas), guardavidas y autoridades del Municipio de Ensenada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Labuenainfo (@labuenainfo)

Finalmente, los pescadores fueron localizados en el sector conocido como “El Galeón”, donde habían logrado resguardarse. Según se pudo reconstruir, el grupo había llegado a la zona de la Reserva en motocicletas cuando el nivel del río se encontraba bajo. Sin embargo, al avanzar por la playa en dirección a Berazategui no advirtieron la posterior crecida del Río de la Plata, que les impidió el regreso por el mismo camino.

Al quedar aislados por el aumento del caudal, los hombres permanecieron en una zona de monte hasta ser asistidos por los rescatistas durante la mañana del lunes. Tras el operativo, todos fueron evaluados y no fue necesario trasladarlos a ningún centro de salud.