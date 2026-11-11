León XIV se despidió de la Argentina y partió rumbo a Lima tras cuatro días de visita

La visita a Perú concluirá el 16 y el regreso a Roma está previsto para el día siguiente. La agenda incluirá recorridos por distintas zonas del país, con una actividad más intensa que la desarrollada durante las escalas previas en Montevideo y Buenos Aires.

El mensaje de León XIV desde la Basílica de Luján ante más de 3.500.000 personas

Durante la última misa de su visita apostólica, León XIV agradeció el recibimiento de los fieles y les dejó un mensaje de despedida. "Gracias por recibirme con los brazos abiertos. Me sentí como en casa. Hasta siempre, querida Argentina", expresó ante más de 3,5 millones de personas que lo despidieron con vítores y aplausos.

"Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera", pronunció el Pontífice al agradecer el cariño recibido durante su estadía en el país.

El Pontífice propuso cuatro pasos para renovar la vida desde la fe: la reconciliación, la iluminación a través de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. En ese camino, destacó la importancia de pedir perdón, acompañar a quienes sufren y comprometerse con los demás, especialmente con los más necesitados.

La vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles

Durante el encuentro con los jóvenes argentinos en Buenos Aires, León XIV les advirtió sobre los riesgos de la obsesión por el éxito, el dinero, la apariencia y la búsqueda desenfrenada del placer. "No se arrodillen ante ídolos que arrebatan la vida y libertad", fue el mensaje del Papa, quien señaló que esas conductas pueden conducir a la mentira, la traición, el egoísmo y la esclavitud por conseguir la aprobación de los demás.

Más de un millón de personas desbordaron el área del Monumento de los Españoles para participar de la vigilia, una cita de reflexión y oración con los jóvenes que forma parte de los viajes apostólicos de los pontífices. Las palabras de bienvenida de monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, dieron inicio al encuentro, que incluyó música, danza y testimonios antes de las intervenciones del Papa.

La misa de León XIV en Córdoba

El Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján durante su primera estadía oficial en el país como jefe de la Iglesia católica.

El martes, el Pontífice había celebrado una misa ante más de 600.000 personas en la ciudad de Córdoba, a unos 700 kilómetros de Buenos Aires. Durante la ceremonia recordó las figuras de los santos locales, el Cura Brochero y Mamá Antula, y luego pidió a sacerdotes y religiosos que no bajen los brazos y que "sean creativos" para continuar con la evangelización porque el pueblo argentino los necesita. "El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta", afirmó antes de invitarlos a soñar con una Iglesia "que siga haciendo lío", tal como pedía Francisco.