León XIV se despidió de la Argentina y partió rumbo a Lima tras cuatro días de visita

El Pontífice cerró su gira por el país con una misa en Luján, una vigilia multitudinaria en Buenos Aires y un mensaje de agradecimiento a los fieles antes de continuar su recorrido por Sudamérica
El papa León XIV se despidió de la Argentina y partió rumbo a Lima, Perú, después de cuatro días de actividades en distintas ciudades del país. En su última jornada, visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y encabezó una misa de cierre en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde agradeció el recibimiento de los fieles.
La ceremonia de despedida se realizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el presidente Javier Milei, Karina Milei y el canciller Pablo Quirno aguardaron la partida del Pontífice. Junto a la alfombra roja, León XIV tenía previsto pronunciar unas palabras antes de subir al avión que lo trasladaría a Lima, donde continuará su gira latinoamericana durante cinco días.
La noche del martes, el Papa había encabezado una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, tras regresar de Córdoba. La convocatoria comenzó a las 20:15 y reunió a una multitud en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, el mismo escenario donde el lunes había celebrado una misa al aire libre.
La llegada a Lima abrirá una nueva etapa de la gira sudamericana. Allí, León XIV saludará a Keiko Fujimori y mantendrá una reunión formal en la Casa de Gobierno, de acuerdo con el itinerario mencionado durante la cobertura.
La visita a Perú concluirá el 16 y el regreso a Roma está previsto para el día siguiente. La agenda incluirá recorridos por distintas zonas del país, con una actividad más intensa que la desarrollada durante las escalas previas en Montevideo y Buenos Aires.
Durante la última misa de su visita apostólica, León XIV agradeció el recibimiento de los fieles y les dejó un mensaje de despedida. "Gracias por recibirme con los brazos abiertos. Me sentí como en casa. Hasta siempre, querida Argentina", expresó ante más de 3,5 millones de personas que lo despidieron con vítores y aplausos.
"Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera", pronunció el Pontífice al agradecer el cariño recibido durante su estadía en el país.
El Pontífice propuso cuatro pasos para renovar la vida desde la fe: la reconciliación, la iluminación a través de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. En ese camino, destacó la importancia de pedir perdón, acompañar a quienes sufren y comprometerse con los demás, especialmente con los más necesitados.
Durante el encuentro con los jóvenes argentinos en Buenos Aires, León XIV les advirtió sobre los riesgos de la obsesión por el éxito, el dinero, la apariencia y la búsqueda desenfrenada del placer. "No se arrodillen ante ídolos que arrebatan la vida y libertad", fue el mensaje del Papa, quien señaló que esas conductas pueden conducir a la mentira, la traición, el egoísmo y la esclavitud por conseguir la aprobación de los demás.
Más de un millón de personas desbordaron el área del Monumento de los Españoles para participar de la vigilia, una cita de reflexión y oración con los jóvenes que forma parte de los viajes apostólicos de los pontífices. Las palabras de bienvenida de monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, dieron inicio al encuentro, que incluyó música, danza y testimonios antes de las intervenciones del Papa.
El martes, el Pontífice había celebrado una misa ante más de 600.000 personas en la ciudad de Córdoba, a unos 700 kilómetros de Buenos Aires. Durante la ceremonia recordó las figuras de los santos locales, el Cura Brochero y Mamá Antula, y luego pidió a sacerdotes y religiosos que no bajen los brazos y que "sean creativos" para continuar con la evangelización porque el pueblo argentino los necesita. "El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta", afirmó antes de invitarlos a soñar con una Iglesia "que siga haciendo lío", tal como pedía Francisco.
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