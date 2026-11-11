Tras su misa en Luján, el Papa León XIV arriba a Ezeiza para viajar a Perú

La partida tendrá consecuencias para quienes tengan vuelos programados para hoy. Según informaron fuentes de Aeropuertos Argentina, el espacio aéreo de la zona permanecerá cerrado durante una hora antes y una hora después del despegue del avión de Aerolíneas Argentinas que trasladará al Papa a Perú. La restricción alcanzará tanto al Aeroparque Jorge Newbery como al aeropuerto de Ezeiza.