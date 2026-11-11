Tras su misa en Luján, el Papa León XIV arriba a Ezeiza para viajar a Perú

El Sumo Pontífice se dirige al aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú.
Tras una histórica misa en Luján, León XIV se dirige al aeropuerto de Ezeiza para continuar su viaje a Perú, dónde residió por más de 20 años.
La partida, que contará con la presencia de Javier Milei, está prevista para las 14, mientras que el arribo a la Base Aérea del Callao está programado para las 17.30, hora peruana.
La partida tendrá consecuencias para quienes tengan vuelos programados para hoy. Según informaron fuentes de Aeropuertos Argentina, el espacio aéreo de la zona permanecerá cerrado durante una hora antes y una hora después del despegue del avión de Aerolíneas Argentinas que trasladará al Papa a Perú. La restricción alcanzará tanto al Aeroparque Jorge Newbery como al aeropuerto de Ezeiza.
El primer día del papa León XIV en Perú se desarrollará íntegramente durante la tarde del miércoles 11 de noviembre.
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