Lo más buscado en Google Argentina en el 2022

"¿Qué hora es en Qatar?" fue la pregunta que más le hicieron los argentinos, en el marco del Mundial de fútbol, aunque la tendencia número uno se la llevó el Censo Digital y los interrogantes sobre qué es y cómo hacerlo.

Otras consultas que destacaron en el buscador fueron los feriados puentes y "por qué sube el dólar", mientras que la película "Argentina 1985" y el reality "Gran Hermano" despertaron un interés destacado en el ranking que elabora todos los años el buscador.

Para poder realizar este análisis se tomaron un conjunto de "más de mil millones de consultas que la gente realizó en Google durante el año", y se utilizan datos de múltiples fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas. Luego filtra el spam y las búsquedas repetidas, y confecciona el informe, declaró este miércoles el gigante de internet.

Principales tendencias en Argentina

Este año, la tendencia que se llevó el premio al ser la más buscada fue el "Censo digital", que despertó preguntas como “¿Qué es el censo?” y “¿Cómo hacer el Censo digital?”. Mientras que en el segundo lugar se ubicó el Mundial 2022 y todo lo que sucede alrededor del campeonato de fútbol.

No sólo fue Qatar quien se llevó las miradas y las principales búsquedas, si no que la gran Finalissima de Argentina vs. Italia en la Copa de Campeones Conmebol-UEFA y los amistosos previos al inicio del Mundial fueron parte de las tendencias de búsqueda. Pero, no sólo fue amor por la albiceleste: la Liga Argentina y el equipo Atlético Tucumán escalaron alto en la lista, mientras que el PSG -equipo francés donde juega Lionel Messi- también generó curiosidad entre los argentinos.

Preguntas nacionales y locales

En relación con acontecimientos internacionales, las personas en Argentina consultaron, entre otras preguntas "¿Por qué Rusia invade Ucrania?" y "¿Qué es la OTAN?" Mientras que a nivel local, cobraron importancia temas de coyuntura como el "Subsidio a la luz y el gas", y el anuncio en mayo del "IFE 4" con preguntas del estilo "¿Cómo saber mi CBU?", "¿Cómo saber si cobro el IFE?", "¿Cómo sacar el pase sanitario?", y "¿Por qué sube el dólar?". También se destacó en las preguntas "¿Cómo se contagia la viruela del mono?"

Un dato que se destacó como “curioso” es el que los argentinos siguen consultando en Google los motivos de algunos feriados puente: "¿Por qué es feriado el 17 de junio?" y "¿Por qué es feriado el 7 de octubre?", algunos de los ejemplos.

Personalidades, música y producciones audiovisuales

La persona más destacada en el año, fue el periodista, productor y presentador Gerardo Rozín, después de su fallecimiento el 11 de marzo a sus 51 años. Otros destacados luego de su fallecimiento fueron Julieta Vallina, Carlitos Balá y El Noba, y otras figuras internacionales como Taylor Hawkins y la Reina Isabel. Will Smith también entró en la lista por lo sucedido en la entrega de los premios Oscar.

En cuanto a la música la tendencia en el país fue Coldplay, con su récord de 10 conciertos en River, y el festival internacional Lollapalooza 2022. También Tini Stoessel lidera el ranking de conciertos, acompañada por otros artistas locales como Wos, Duki, La Renga y Abel Pintos.

Al volver Gran Hermano, el reality pudo alcanzar el número uno en las búsquedas de la categoría "Series, programas y películas". Las producciones argentinas ocuparon varios lugares en las listas, con “Argentina, 1985” y “El Encargado”, y la completan creaciones internacionales que van desde novelas románticas y ciencia ficción hasta docuseries: “Café con aroma de mujer”, “Dahmer”, “Heartstopper”, “Jurassic World Dominion”, “Doctor Strange”, “Top Gun” y “Thor: Love and Thunder”.

El ranking completo del 2022

Búsquedas 2022

Censo digital Mundial 2022 Argentina vs. Italia PSG Atlético Tucumán Liga Argentina Gerardo Rozín Subsidio luz y gas Ucrania Argentina vs. Arabia Saudita

Qué

¿Qué hora es en Qatar? ¿Qué es la OTAN? ¿Qué es endemia? ¿Qué es botulismo? ¿Qué es flurona? ¿Qué es el censo? ¿Qué pasó con Piñón Fijo? ¿Qué es ReNaBaP? ¿Qué sentimiento humano soy? ¿Qué le pasó a Julieta Vallina?

Cómo

¿Cómo hacer el Censo digital? ¿Cómo murió Dora? ¿Cómo saber mi CBU? ¿Cómo saber si cobro el IFE? ¿Cómo sacar el pase sanitario? ¿Cómo murió Jeffrey Dahmer? ¿Cómo crear un CBU? ¿Cómo se contagia la viruela del mono? ¿Cómo se llama la mascota del Mundial 2022? ¿Cómo votar en Gran Hermano?

Por qué

¿Por qué Rusia invade Ucrania? ¿Por qué es feriado el 17 de junio? ¿Por qué es feriado el 7 de octubre? ¿Por qué es feriado el 21 de noviembre? ¿Por qué es feriado el 27 de junio? ¿Por qué Holanda se llama Países Bajos? ¿Por qué renunció el Ministro de Economía? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué no juega Messi? ¿Por qué es feriado el 10 de octubre?

Personas