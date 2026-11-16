Los inconvenientes se produjeron en importantes instituciones y varias ciudades del país, luego que el viernes debieran suspender todos los vuelos por problemas técnicos.
Miles de clientes de varios de los principales bancos de los Estados Unidos reportaron complicaciones para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y otro tipo de operaciones. La lista incluye instituciones como JP Morgan, Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist, además de la plataforma de pagos Zelle.
Los reportes corresponden a denuncias de usuarios y no permiten determinar cuántos clientes se vieron afectados ni confirmar que todas las entidades hayan sufrido una interrupción generalizada de sus servicios.
Estas dificultades en los bancos se suman al colapso que el viernes experimentó todo el sistema de vuelos en los Estados Unidos, debido a problemas técnicos.
El Chase reconoció una falla técnica y un vocero dijo que algunas transacciones demoraban más de lo habitual, aunque los clientes conservaban el acceso a sus cuentas y fondos.
Mientras U.S. Bank aclaró que sus sistemas no estaban directamente afectados, aunque podía haber demoras en algunos pagos entre entidades.
Los inconvenientes también quedaron reflejados en los testimonios de clientes en las redes sociales. Usuarios de Nueva York, Maryland, Florida, Illinois y Nueva Jersey describieron dificultades para ingresar a sus cuentas, realizar transferencias y operar en las sucursales.
Un cliente contó que encontró los sistemas fuera de servicio en un cajero automático de Chase en Hell’s Kitchen, en Manhattan, mientras que otra persona que dijo trabajar en una filial del banco en Maryland aseguró que las sucursales del estado tampoco podían operar con normalidad.
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