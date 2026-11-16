Mientras U.S. Bank aclaró que sus sistemas no estaban directamente afectados, aunque podía haber demoras en algunos pagos entre entidades.

Los inconvenientes también quedaron reflejados en los testimonios de clientes en las redes sociales. Usuarios de Nueva York, Maryland, Florida, Illinois y Nueva Jersey describieron dificultades para ingresar a sus cuentas, realizar transferencias y operar en las sucursales.

Un cliente contó que encontró los sistemas fuera de servicio en un cajero automático de Chase en Hell’s Kitchen, en Manhattan, mientras que otra persona que dijo trabajar en una filial del banco en Maryland aseguró que las sucursales del estado tampoco podían operar con normalidad.