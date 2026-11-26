Una formación que viajaba desde José León Suárez hacia Retiro quedó detenida entre Colegiales y Carranza, luego de que una chapa provocara una falla eléctrica y un foco de incendio.
Una formación de la línea Mitre que circulaba desde José León Suárez hacia Retiro quedó detenida este jueves por la mañana entre las estaciones Colegiales y Carranza, luego de que se produjeran chispazos y humo en uno de sus vagones. El episodio generó un operativo de emergencia y obligó a evacuar a los pasajeros que permanecían dentro del tren.
Según informó Alberto Crescenti, titular del SAME, 219 personas fueron evacuadas por efectivos de Bomberos y de la Policía de la Ciudad. Además, tres pasajeros recibieron asistencia médica tras sufrir ataques de pánico y lipotimias, aunque sus cuadros ya se encontraban controlados.
El incidente ocurrió minutos antes de las 7, en un sector de las vías ubicado a la altura de Ciudad de la Paz al 125, entre Concepción Arenal y Santos Dumont. La formación quedó inmovilizada mientras se registraban descargas eléctricas y humo, que ingresaba de manera intermitente a los vagones.
De acuerdo con el testimonio de una pasajera, el tren llevaba alrededor de media hora detenido y los ocupantes tenían dificultades para respirar. La mujer también describió un clima de preocupación entre quienes permanecían dentro de la formación, con personas que lloraban y otras que sufrían crisis nerviosas.
Ante la situación, algunos pasajeros abrieron puertas para ventilar los coches. Sin embargo, el descenso no pudo realizarse de inmediato debido al riesgo que representaba la presencia de electricidad en las vías.
Los equipos de emergencia debieron esperar la interrupción del suministro eléctrico del tercer riel antes de avanzar con la evacuación. Una vez que se confirmó que las condiciones eran seguras, el operativo se llevó adelante de manera ordenada.
Desde Trenes Argentinos explicaron que la formación habría arrastrado una chapa que se encontraba sobre las vías, lo que ocasionó una falla en el sistema de alimentación eléctrica. La empresa indicó que las circunstancias por las que el objeto terminó en el tendido ferroviario continúan bajo investigación.
Por su parte, la Policía de la Ciudad informó inicialmente sobre un foco de incendio de pequeñas dimensiones en el cableado de Edenor ubicado debajo de la formación. Bomberos utilizaron extintores para controlar las llamas y trabajaron junto al personal del SAME y de la fuerza policial.
Como consecuencia del incidente, los tres ramales del Tren Mitre —Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre— permanecen interrumpidos por tiempo indeterminado, hasta que finalicen las tareas correspondientes y se pueda restablecer la circulación.
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