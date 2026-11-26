Ante la situación, algunos pasajeros abrieron puertas para ventilar los coches. Sin embargo, el descenso no pudo realizarse de inmediato debido al riesgo que representaba la presencia de electricidad en las vías.

Los equipos de emergencia debieron esperar la interrupción del suministro eléctrico del tercer riel antes de avanzar con la evacuación. Una vez que se confirmó que las condiciones eran seguras, el operativo se llevó adelante de manera ordenada.

Desde Trenes Argentinos explicaron que la formación habría arrastrado una chapa que se encontraba sobre las vías, lo que ocasionó una falla en el sistema de alimentación eléctrica. La empresa indicó que las circunstancias por las que el objeto terminó en el tendido ferroviario continúan bajo investigación.

Foto del operativo.

Por su parte, la Policía de la Ciudad informó inicialmente sobre un foco de incendio de pequeñas dimensiones en el cableado de Edenor ubicado debajo de la formación. Bomberos utilizaron extintores para controlar las llamas y trabajaron junto al personal del SAME y de la fuerza policial.

Como consecuencia del incidente, los tres ramales del Tren Mitre —Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre— permanecen interrumpidos por tiempo indeterminado, hasta que finalicen las tareas correspondientes y se pueda restablecer la circulación.