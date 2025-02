Los beneficios que tiene la meditación para hacerle frente al TDAH / Por Romina Atencio

La maternidad me había hecho andar un camino también lleno de críticas por la forma en que me relacionaba con mis hijos. El desorden de mi hogar era un tema aparte. Esta sumatoria de situaciones me llevó a sentir que algo no estaba bien. Cuando comencé mi camino de la manifestación, algunas cosas comenzaron a tener más sentido. Empecé a meditar y a conectar con mi verdadera misión. Sin embargo, no terminaba de ser común mi forma de hacer las cosas y volvía siempre al principio: desorden, despiste, olvidos...

Como por arte de magia mi vida comenzó a cambiar cuando conocí el TDA o TDAH. No tenía idea de lo que era o lo entendía como algo diferente. Un día, entrevisté para mi programa de streaming a una Terapeuta ocupacional experta en neurodivergencias. Fue tan interesante lo que aprendí con ella que decidí seguir entrevistándola en otro espacios, entonces la llevé a la Radio. Conversamos más y más... y hablando con ella en un momento me dijo: “Romi, claramente tenes TDAH y te diría que autismo”.

Imaginate mi cara... Llegó a mi vida poco a poco una mirada diferente sobre el autismo adulto en mujeres. Y decidí comenzar a investigar. Fui a una sesión con ella donde terminé de confirmar mi neurodivergencia. Pero en esa sesión también aprendí que nada de malo había conmigo. Lo que le pasaba es que no encajaba en el molde neurotipico (no es casualidad que mi programa de radio se llame “Rompiendo el molde” jejeje). Por eso en esta nota quiero ayudar a poner luz a cosas que por ahí te están pasando para que no te sientas tan mala persona por olvidarte de cosas importantes, fechas, cumpleaños, etc. O por olvidarte de personas que querés... o por no poder enfocarte o sobre enfocarte y olvidarte del mundo a tu alrededor.

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) se manifiesta de manera diferente en mujeres en comparación con hombres. Las mujeres suelen presentar síntomas menos evidentes o más sutiles, lo que puede llevar a un diagnóstico tardío, lo que pasó en mi caso fue casualmente eso. A continuación, te detallo los principales síntomas del TDAH en mujeres:

1. Dificultades en la Atención

-Inatención en tareas: las mujeres pueden tener problemas para concentrarse en tareas, especialmente aquellas que son monótonas o poco estimulantes. Necesitamos que las cosas nos entusiasmen (y esto es bueno!!! Solo tenés que encontrar aquello que te estimula para ser una crack en esa tarea). Esto se traduce en una mayor propensión a cometer errores por descuido en el trabajo o estudios.

-Desorganización: las mujeres con TDAH pueden tener dificultades para organizar sus pensamientos, tareas y pertenencias. Esto puede manifestarse en la falta de un sistema de organización efectivo, que lleva a la desventaja en la gestión del tiempo (mi cartera suele ser un desastre!!!! Y sufro por eso!).

2. Impulsividad

-Dificultad para esperar: la impulsividad puede incluir la necesidad de actuar sin pensar, tener dificultades para esperar su turno en conversaciones o actividades, o tomar decisiones precipitadas. También puede que te lleve a interrumpir o terminar las frases de otros. O querer ir directo al final de algo.

-Compulsividad: algunas mujeres pueden participar en comportamientos compulsivos, como el gasto excesivo, a menudo como respuesta a la frustración o emoción (lo mejor es no tener tarjeta jejeje).

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

3. Desafíos emocionales

-Cambios emocionales: las mujeres pueden experimentar fluctuaciones emocionales más marcadas, como ansiedad y depresión. Esto se ve exacerbado por la presión social y las expectativas de género. Lo más importante es encontrar un entorno que acompañe tu forma de ser. Que te acepten y respeten como sos.

-Baja autoestima: a menudo, las mujeres con TDAH luchan con la autoimagen y su autoestima debido a las críticas y el estigma asociados con sus dificultades.

4. Dificultades en Relaciones Interpersonales

-Problemas en las relaciones: la impulsividad y la dificultad para mantener la atención pueden afectar las amistades y relaciones familiares. Puede ser difícil para ellas seguir el ritmo de las interacciones sociales, lo cual puede llevar a malentendidos o desconexiones. ¡Incluso olvidos!

-Sensibilidad al rechazo: muchas mujeres con TDAH son especialmente sensibles a la crítica y al rechazo, lo que puede afectar su bienestar emocional y su capacidad de relacionarse con los demás. ¿A quien le gusta que lo critiquen? El tema es que tenemos que poder aceptar las críticas constructivas. Ese es nuestro mayor desafío para crecer.

5. Hiperactividad

-Hiperactividad interna: si bien la hiperactividad clásica (moverse constantemente) puede ser menos común en las mujeres, muchas experimentan una forma de hiperactividad interna, caracterizada por una mente inquieta, pensamientos racing o dificultad para relajarse. Por eso el diagnóstico llega tarde.

-Dificultades para relajarse: las mujeres pueden encontrar difícil calmarse o desconectar después de un día ajetreado, lo que puede afectar su calidad de sueño y bienestar general. Ojo! En mi caso me relajo muy rápido pero tuve el desafío de aprender a no “apagarme” por completo a la hora de relajarme. Me quedaba dormida en todas las meditaciones.

6. Procrastinación

Tendencia a procrastinar: la dificultad para comenzar o completar tareas puede llevar a la procrastinación, lo que a menudo causa estrés adicional y puede afectar el rendimiento académico o profesional.

7. Dificultad con Regular del Tiempo

Poca conciencia del tiempo: las mujeres pueden tener problemas para estimar cuánto tiempo se necesita para completar tareas, lo que lleva a la tardanza o a la incapacidad de cumplir con los plazos. También pensamos que en cinco minutos vamos a llegar de una punta de la ciudad a otra...

A mi el camino del autoconocimiento fue la clave para aceptar mi problema y pasar a la acción en la vida. La meditación puede ser una herramienta valiosa para las personas que viven con TDAH. Aunque no es una cura, porque el TDAH no es una enfermedad, sino una forma diferente de ser, puede ofrecer una variedad de beneficios que pueden ayudar a gestionar síntomas y mejorar calidad de vida. Aquí explico cómo meditar puede ser útil:

Beneficios de la Meditación TDAH

1. Mejora de la Atención: la meditación, especialmente prácticas como la meditación de atención plena (mindfulness), puede entrenar tu mente para concentrarse en el momento presente. Puede ayudarte a desarrollar la capacidad de mantener la atención, lo cual es un desafío común en el TDAH.

2. Reducción de la Impulsividad: al practicar la meditación, puedes aprender a ser más consciente de tus pensamientos y emociones. Esto puede ayudarte a ser más reflexivo y menos propenso a actuar de manera impulsiva, permitiéndote evaluar mejor las situaciones antes de reaccionar.

3. Manejo del Estrés y la Ansiedad: la meditación puede ser una excelente herramienta para reducir el estrés y la ansiedad, que a menudo coexisten con el TDAH. Técnicas de respiración y meditación guiada pueden ayudarte a calmar la mente y a sentirte más equilibrada.

4. Mejora del Control Emocional: la práctica regular de la meditación puede aumentar tu capacidad para regular tus emociones, lo que es particularmente útil si experimentas cambios emocionales intensos o dificultad para manejar la frustración.

5. Aumento de la Autoconciencia: la meditación te permite observar tus pensamientos y comportamientos sin juicio. Esto puede aumentar tu autoconciencia y ayudarte a identificar patrones que podrían estar afectando tu rendimiento y bienestar.

6. Mejora del Sueño: muchas personas con TDAH experimentan problemas para dormir. La meditación puede promover la relajación y ayudar a establecer una rutina de sueño más saludable.

¿Cómo empezar a meditar con TDAH?

1. Establece un horario regular: intenta meditar diariamente, incluso si son 5-10 minutos al principio. La consistencia es clave. Yo elijo la noche antes de dormir. Hacerlo un hábito.

2. Elige un entorno tranquilo: busca un lugar donde te sientas cómoda y libre de distracciones (usa auriculares).

3. Usar recursos guiados: existen listas o videos que ofrecen meditaciones guiadas que pueden ser útiles, especialmente si eres principiante (yo tengo en mi canal de YouTube).

4. Practica la Meditación de Atención Plena: esto implica centrarte en tu respiración y observar tus pensamientos y emociones a medida que surgen, sin tratar de cambiarlos.

5. Sé paciente contigo misma: la meditación es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Es normal que tu mente divague; simplemente regresa tu atención a tu respiración o al objeto de meditación.

Si querés aprender a meditar puedo ayudarte. Pero si estás segura de que querés un cambio que te ayude realmente a regular estos aspectos de tu vida, te invito este carnaval (del 1 al 4 de marzo) a un retiro en las sierras de San Luis. Créeme, te vas a ahorrar años de terapia. Vas a aprender a escucharte y a encontrar tu lugar en el mundo. Libera a las personas con neurodivergencia. Porque vinimos a ser libres.

Si te sentis convocada, llámame o escribime al 11-6016-5378. ¡Te espero! Romi