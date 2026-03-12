Los trenes de la línea Mitre vuelven a llegar a Retiro y prevén mejoras en el tiempo de viaje

Los trabajos incluyeron el reemplazo de 120 kilómetros de cables, la instalación de nuevas señales y semáforos y la sustitución del antiguo sistema de señalamiento, que tenía más de 100 años de antigüedad, por equipamiento moderno.

Para realizar la actualización fue necesario desconectar la estructura existente y vincularla con el nuevo sistema, motivo por el cual los trenes no pudieron llegar a Retiro durante el período en que se desarrollaron las tareas.

Durante ese tiempo, además, se renovaron 7,7 kilómetros de vías del ramal Tigre, lo que elevó a 29 kilómetros el total de traza ferroviaria modernizada entre Empalme Maldonado y Tigre. También se adecuaron 13 cuadros de estación, se renovaron 16 pasos a nivel y 12 puentes.

Según informó la empresa, las obras de renovación de vías en el ramal Tigre continuarán realizándose en horario nocturno para minimizar el impacto en el servicio.

Con el avance de los trabajos se estima que el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse en unos 10 minutos a mediados de este año y en otros siete minutos hacia fines de 2026.