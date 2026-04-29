Un sismo de 4.4 de magnitud sacudió a Salta

El epicentro se ubicó a 95 kilómetros al este de Profesor Salvador Mazza, a 107 kilómetros al este de Tartagal y a 130 kilómetros al noroeste de Hickmann. Además, el organismo detalló que el fenómeno se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

Desde las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas ni daños estructurales a raíz del temblor.

Por su parte, varios vecinos señalaron que el movimiento fue leve, aunque suficiente para despertarlos y generar preocupación momentánea.