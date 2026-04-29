Un sismo de 4.4 de magnitud sacudió a Salta

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que fue de una profundidad de 10 kilómetros y se sintió en la parte norte de la provincia de Salta.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que habitantes del norte de Salta fueron sorprendidos durante la madrugada por un sismo de magnitud 4.4. A pesar del sobresalto, no hubo personas heridas ni daños materiales.
Según el parte oficial del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:04 de este miércoles y afectó principalmente a las localidades salteñas de Tartagal, Salta capital y General Mosconi. La intensidad fue calificada como “débil”, por lo que fue percibida por algunas personas que se encontraban en reposo.
En tanto, en localidades como Aguaray, Coronel Cornejo y JC Salvatierra, en la provincia de Formosa, la intensidad fue considerada “muy débil”, por lo que apenas fue advertida levemente por personas dentro de viviendas o edificios.
El epicentro se ubicó a 95 kilómetros al este de Profesor Salvador Mazza, a 107 kilómetros al este de Tartagal y a 130 kilómetros al noroeste de Hickmann. Además, el organismo detalló que el fenómeno se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.
Desde las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas ni daños estructurales a raíz del temblor.
Por su parte, varios vecinos señalaron que el movimiento fue leve, aunque suficiente para despertarlos y generar preocupación momentánea.
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