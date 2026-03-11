Aerolíneas Argentinas suma un recargo por combustible: cuánto aumenta cada pasaje

Este escenario ya generó ajustes en distintas regiones. Aerolíneas como Qantas, Air India, Cathay Pacific y Air New Zealand aplicaron recargos o aumentos en sus pasajes para compensar el mayor costo del combustible.

las-aerolineas-que-operan-neuquen-aun-aguardan-la-resolucion El valor del combustible para aviones casi se duplicó en el mercado internacional.

En algunos casos, las subas fueron importantes. Air India, por ejemplo, anunció que desde el 18 de marzo ampliará el recargo en vuelos a Europa y Norteamérica, con cargos que pueden llegar hasta US$ 200.

Las tarifas aéreas no dependen de un solo factor y las compañías calculan el precio de los pasajes según la oferta y la demanda, la temporada, la competencia entre aerolíneas y la ocupación de los vuelos.

A eso se suman otros costos relevantes, como las tasas aeroportuarias, la infraestructura, el financiamiento de la flota y la regulación del sector.

Además, muchas aerolíneas venden pasajes con meses de anticipación, incluso hasta un año antes del vuelo, por eso, cuando suben de forma brusca los costos del combustible, el impacto suele aparecer rápidamente en el precio final que pagan los pasajeros.