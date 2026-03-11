Aerolíneas Argentinas suma un recargo por combustible: cuánto aumenta cada pasaje

La empresa estatal aplicará un cargo extra por el fuerte aumento del petróleo y del jet fuel que alcanza vuelos de cabotaje e internacionales
El aumento internacional del petróleo ya empezó a impactar en los pasajes aéreos. La empresa estatal Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará un recargo por combustible en sus vuelos para compensar el fuerte encarecimiento del jet fuel, el combustible que utilizan los aviones.
La compañía informó que el cargo será de $7.500 por tramo en vuelos de cabotaje, mientras que em ñps destinos regionales e internacionales, el recargo irá de US$ 10 a US$ 50 por tramo, según el destino. La empresa explicó que la medida será temporal y que se revisará según evolucione el precio del combustible.
El sector aerocomercial sigue de cerca la evolución del mercado energético, ya que el combustible representa cerca del 40% de los costos operativos de una aerolínea, por eso, cuando el valor del petróleo sube con fuerza, las compañías suelen trasladar parte de ese incremento a las tarifas.
El precio internacional del combustible de aviación tuvo un salto importante en los últimos meses según el índice de referencia Platts, que destacó que el valor pasó de alrededor de US$ 90 por barril a ubicarse entre US$ 150 y US$ 200, casi el doble de los niveles registrados a comienzos de año.
Este escenario ya generó ajustes en distintas regiones. Aerolíneas como Qantas, Air India, Cathay Pacific y Air New Zealand aplicaron recargos o aumentos en sus pasajes para compensar el mayor costo del combustible.
En algunos casos, las subas fueron importantes. Air India, por ejemplo, anunció que desde el 18 de marzo ampliará el recargo en vuelos a Europa y Norteamérica, con cargos que pueden llegar hasta US$ 200.
Las tarifas aéreas no dependen de un solo factor y las compañías calculan el precio de los pasajes según la oferta y la demanda, la temporada, la competencia entre aerolíneas y la ocupación de los vuelos.
A eso se suman otros costos relevantes, como las tasas aeroportuarias, la infraestructura, el financiamiento de la flota y la regulación del sector.
Además, muchas aerolíneas venden pasajes con meses de anticipación, incluso hasta un año antes del vuelo, por eso, cuando suben de forma brusca los costos del combustible, el impacto suele aparecer rápidamente en el precio final que pagan los pasajeros.
