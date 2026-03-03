Los vecinos del edifico en Parque Patricios cuentan su enojo tras el derrumbe

Durante la madrugada de este martes se produjo el colapso del techo del sector de estacionamiento de un complejo habitacional situado detrás del estadio de Huracán. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 en la calle Mafalda al 900 y provocó escenas de preocupación entre los habitantes del barrio.

Según indicaron los propios vecinos, la estructura del estacionamiento cedió sobre la cochera subterránea: al menos 66 vehículos resultaron dañados y más de 300 personas debieron ser evacuadas. Hasta el momento, las autoridades no autorizaron el regreso de los residentes a sus departamentos.

Aunque no se registraron heridos ni personas desaparecidas, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo preventivo de búsqueda con perros, tal como indica el protocolo ante este tipo de incidentes.

“Fue sorpresivo porque nos agarró la mitad de la noche salimos con lo puesto y las mascotas”, relató un joven. Y añadió: “Los vecinos nos estuvieron ayudando, empezaron a gritar ‘hay peligro de derrumbre’. Yo vivo en el frente del edificio, no veo el patio, pero cuando bajé, vi que había un colapso”.

El mismo vecino explicó que dejó su vehículo en la planta baja del edificio, aunque todavía no sabe en qué condiciones quedó. “Hasta que no se haga una pericia técnica y se determine la seguridad seguimos en la calle a la espera de un aval técnico para buscar las cosas”, sostuvo con preocupación.

Otro damnificado contó cómo tomó conocimiento del derrumbe: “De repente escuchamos como un trueno y pensamos que era la tormenta. Salí al balcón y no había nada. Ahí empecé a escuchar las alarmas de los autos y entré en razón de que todo el parque se había caído. Enseguida empecé a golpearle a los vecinos, a sacar a mis hijos y salir”.

En la misma línea, aseguró que desde hace tiempo vienen reclamando por fallas en la obra del complejo. “Hay cosas mal hechas. Venía filtrando la cochera desde hace un par de años, cuando llueve pierde mucho. Después de cuatro años logramos que empezaran a hacer los trabajos, hicieron cuatro agujeros locos hace cuatro meses y ahí está el desastre”, criticó.

Asimismo, detalló que, de acuerdo con la información que recibieron, el problema se habría originado porque la losa construida para contener la tierra ubicada sobre el estacionamiento no tenía la resistencia necesaria. “Mi auto quedó como una hostia”, volvió a lamentar.

Por último, el vecino señaló que la obra aún no está finalizada y que continúan abonando las cuotas de los departamentos. Hasta ahora, no está claro si existe algún seguro que se haga cargo de los daños ocasionados.