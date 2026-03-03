Derrumbe en Parque Patricios, en el estacionamiento de un edificio

De acuerdo con voceros policiales, el hecho ocurrió durante la madrugada en un complejo ubicado sobre la calle Mafalda al 900. Alrededor de las 4:45, las autoridades recibieron un llamado al 911 que advertía sobre el derrumbe del patio interno del edificio, el cual cedió sobre las cocheras del subsuelo.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 9.16.55 AM

En el lugar desplegaron un amplio operativo Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y personal de la Policía de la Ciudad, perteneciente a la Comisaría Vecinal 4 D. Interviene la dotación 201 de la estación Parque Patricios, junto a la unidad médica, el puesto de comando y la división K9 especializada en búsqueda en estructuras colapsadas.

Según las primeras reconstrucciones, el derrumbe se produjo detrás de la cancha de Huracán y no se registraron heridos ni personas atrapadas. No obstante, se dispuso la evacuación total y preventiva del complejo, y por el momento está restringido el ingreso a los departamentos.

Uno de los vecinos afectados, identificado como Federico, explicó que el edificio forma parte del programa PRO.CRE.AR y detalló que 65 vehículos quedaron sepultados bajo los escombros. “Por ahora hubo pérdidas materiales, no hubo ningún muerto ni heridos porque ocurrió a las 4 de la mañana”, sostuvo. Además, indicó que se están realizando peritajes estructurales para evitar daños mayores en las viviendas, motivo por el cual los residentes debieron abandonar el lugar durante la madrugada.

parque patricios

“Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa PRO.CRE.AR que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios”, advirtió el vecino.

Desde Bomberos informaron que en el subsuelo del complejo se desprendió parte de la losa en una superficie estimada de 50 por 70 metros. El operativo incluyó el corte preventivo de los servicios de electricidad y agua, el relevamiento de los vecinos y tareas de búsqueda con perros entrenados entre los restos del derrumbe.

También fue convocada la Guardia de Auxilio, que evalúa el estado general de la estructura para determinar su seguridad. En paralelo, se procedió a desactivar la energía de los vehículos que quedaron con alarmas activadas tras el colapso.

derrumbe pp

El complejo afectado integra el predio de Estación Buenos Aires, un desarrollo habitacional que, según datos oficiales del Gobierno porteño, cuenta con 56 edificios, más de 2.300 departamentos, 1.049 cocheras y 74 locales comerciales.

Al momento del derrumbe, y según relataron los propios vecinos, la empresa constructora realizaba tareas de refacción por filtraciones de agua. “El patio era como una pileta llena de tierra. Eso cedió porque dejaron los pozos abiertos y con la lluvia, cedió. Ahora nos encontramos con este panorama”.

Además, incendio en el barrio de Belgrano

Por otra parte, personal de Bomberos de la Ciudad fue trasladado a Amenábar al 1700 en el barrio de Belgrano por un incendio registrado en un departamento del sexto piso de un edificio, donde el fuego fue rápidamente dominado y no se reportaron víctimas.

El fuego se produjo en un inmueble de planta baja y nueve pisos destinado a viviendas, por causas que se investigan. Al arribar, Bomberos de la Ciudad se desdobló en dos grupos: uno destinado al ataque del fuego y otro a la búsqueda de posibles víctimas, que no se hallaron.

El fuego se localizó y se dominó en el sector de la cocina del monoambiente, de aproximadamente 4 por 7 metros y 2,50 metros de altura, y afectó al mobiliario en una superficie estimada de 2 por 2 metros.