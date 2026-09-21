Luis Vivona presentó un adelanto de su libro "Historia de un Militante"

El diputado provincial Luis Vivona durante la presentación de su nuevo libro, cuyo lanzamiento oficial está previsto para noviembre.
Vivona adelantó parte del contenido de su libro durante una actividad realizada en Malvinas Argentinas.
El encuentro reunió a compañeros que acompañaron a Vivona desde sus primeros años de participación política.
El diputado provincial presentó parte de su nueva obra durante la 7ª Feria del Libro de Malvinas Argentinas. El lanzamiento oficial está previsto para noviembre.
El diputado provincial Luis Vivona presentó un adelanto editorial de Historia de un Militante durante la 7ª Feria del Libro de Malvinas Argentinas, obra que reúne distintos momentos de su trayectoria política y sus primeros años de militancia, además de recuperar los vínculos construidos durante ese recorrido.
La presentación se realizó el sábado y contó con la presencia de personas que acompañaron a Vivona en diferentes etapas de su trayectoria. El encuentro estuvo centrado en los años compartidos y en las experiencias que marcaron sus primeros pasos dentro de la militancia.
Durante la presentación, Vivona recordó que comenzó a militar a los 16 años, en el contexto de la recuperación de la democracia en Argentina. Según relató, fue entonces cuando empezó a acercarse a la actividad política mientras acompañaba a su padre y conocía distintas formas de participación y construcción colectiva.
Uno de los momentos destacados del encuentro estuvo relacionado con el reencuentro con personas que formaron parte de aquella primera etapa. En ese contexto, Vivona expresó: “Te das cuenta que hiciste bien las cosas cuando notás que, al final, te acompañan aquellos con quienes comenzaste esta historia”.
La obra busca recuperar precisamente parte de ese recorrido y los vínculos que se fueron construyendo a lo largo de los años. La presentación contó con la participación de compañeros y compañeras vinculados a diferentes momentos de su trayectoria.
El adelanto presentado en la Feria del Libro funcionó como una antesala del lanzamiento oficial de Historia de un Militante, previsto para noviembre.
De acuerdo con lo planteado durante el encuentro, el libro estará dirigido no solamente a quienes compartieron sus primeros años de militancia, sino también a personas que lo acompañan en la actualidad y a nuevas generaciones.
Vivona también se refirió al sentido que busca darle a la publicación y sostuvo: “Una vida militando no sirve para contar el pasado, sino para construir lo que viene”.
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