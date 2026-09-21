Luis Vivona presentó un adelanto de su libro "Historia de un Militante"

La obra busca recuperar precisamente parte de ese recorrido y los vínculos que se fueron construyendo a lo largo de los años. La presentación contó con la participación de compañeros y compañeras vinculados a diferentes momentos de su trayectoria.

El adelanto presentado en la Feria del Libro funcionó como una antesala del lanzamiento oficial de Historia de un Militante, previsto para noviembre.

De acuerdo con lo planteado durante el encuentro, el libro estará dirigido no solamente a quienes compartieron sus primeros años de militancia, sino también a personas que lo acompañan en la actualidad y a nuevas generaciones.

Vivona también se refirió al sentido que busca darle a la publicación y sostuvo: “Una vida militando no sirve para contar el pasado, sino para construir lo que viene”.