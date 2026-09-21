¿Y si la Primavera de este año no comenzó hoy sino que lo hará mañana"

A partir de los días posteriores al equinoccio, la luz solar comenzará a extenderse progresivamente en el hemisferio sur. Esto hará que las noches se acorten de manera gradual durante las semanas siguientes.

En el momento exacto del cambio de estación, el Sol estará por debajo del horizonte y atravesará la constelación de Virgo. Según el Planetario de San Luis, se encontrará a una distancia aproximada de algo más de 150 millones de kilómetros de la Tierra.

Una jornada de temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado en Buenos Aires.

La fecha del 21 de septiembre quedó asociada tradicionalmente con la primavera por las celebraciones que se realizan en la Argentina, con encuentros al aire libre, flores y actividades por el Día del Estudiante. Sin embargo, esa fecha no determina el comienzo astronómico de la estación.

La razón por la que la primavera no empieza siempre el mismo día está en la duración del año trópico, que es de aproximadamente 365,2422 días solares medios. Ese período no coincide exactamente con el promedio de 365,2425 días del calendario gregoriano.

Esa pequeña diferencia hace que el momento de los equinoccios y solsticios se desplace progresivamente. Según el Servicio de Hidrografía Naval, las estaciones vuelven a comenzar aproximadamente en las mismas fechas después de un ciclo de 400 años.

Por este motivo, el inicio astronómico de la primavera puede ubicarse entre el 21 y el 23 de septiembre, según el año. En 2026, la precisión astronómica indica que será el martes 22 de septiembre a las 21:05.