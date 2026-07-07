Más de 170 mil personas en los Fan Fest organizados por la Ciudad

La pasión mundialista seguirá en los próximos días en cada rincón de la Ciudad con cruces definitorios de las fases decisivas de la competencia: cuartos de final, semifinales y final.

Estos encuentros son parte de Modo Hincha, la propuesta del Gobierno porteño que lleva la pasión a distintos barrios. La iniciativa celebra el fútbol y a la vez impulsa a Buenos Aires que próximamente se convertirá en la Capital Mundial del Deporte 2027