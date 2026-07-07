Más de 170 mil personas en los Fan Fest organizados por la Ciudad

La propuesta del Gobierno porteño para seguir los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol vibraron con el agónico triunfo 3 a 2 ante Egipto
La Selección ya está en cuartos de final del Mundial: en los Fan Fest que organiza la Ciudad se vivió una euforia descomunal tras la épica victoria de la Scaloneta por 3-2 frente a Egipto en Atlanta.
El Fan Fest en la plaza Seeber de Palermo fue nuevamente el centro de la fiesta, que este martes también se extendió al Parque Los Andes de Chacarita. En total, fueron 170 mil los fanáticos que alentaron a la Scaloneta en los parques y plazas que preparó el Gobierno porteño desde el debut argentino en la Copa del Mundo.
Desde la mañana la plaza Seeber se tiñó de color y emoción con artistas itinerantes, música en vivo, juegos para los más chicos y un patio gastronómico para almorzar. La victoria argentina generó una explosión de alegría y más tarde, a partir de las 17, el interés estará puesto en el partido entre Suiza y Colombia: de ahí saldrá el próximo rival del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La Selección jugará el sábado desde las 22 (hora argentina) en Kansas City.
Chacarita también tuvo su propia celebración futbolera con la transmisión del partido en pantalla gigante y un ambiente ideal para compartir el partido con familiares y amigos. Hubo bares, cafés y restaurantes con promociones, ambientaciones temáticas, sorteos y shows para hinchar por los campeones del mundo.
La pasión mundialista seguirá en los próximos días en cada rincón de la Ciudad con cruces definitorios de las fases decisivas de la competencia: cuartos de final, semifinales y final.
Estos encuentros son parte de Modo Hincha, la propuesta del Gobierno porteño que lleva la pasión a distintos barrios. La iniciativa celebra el fútbol y a la vez impulsa a Buenos Aires que próximamente se convertirá en la Capital Mundial del Deporte 2027
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