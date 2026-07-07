Video: A Messi le atajaron un penal y estrelló un tiro libre en el travesaño

Nacido el 17 de marzo de 2000 en Guiza, el arquero de 26 años se formó en Al Ahly, el club más importante de Egipto y uno de los más prestigiosos del continente africano.

Su apellido tiene un peso especial en el fútbol egipcio. Es hijo de Ahmed Shobeir, histórico arquero de la selección de Egipto, quien disputó el Mundial de Italia 1990 y también dejó su huella en Al Ahly, donde es considerado uno de los grandes referentes del arco.