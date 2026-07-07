El tiempo en el AMBA para este martes 7 de julio

El SMN anticipa para este martes cielo parcialmente nublado, frío por la mañana y un aumento de la temperatura máxima por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 7 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo parcialmente nublado durante el día y despejado hacia la noche. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima alcanzará los 17°C, sin probabilidades de lluvias.
Para el miércoles se espera un leve ascenso de la temperatura. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y algunos períodos de sol, mientras que la mínima será de 6°C y la máxima llegará a 18°C.
El jueves continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 15°C.
En el NOA predominará el tiempo estable, con cielo mayormente despejado o parcialmente nublado y temperaturas agradables para la época. Las máximas se ubicarán entre 15°C y 22°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 0°C y 3°C.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se mantendrá el cielo parcialmente nublado y un ambiente frío durante las mañanas. Las máximas rondarán entre 16°C y 18°C, mientras que las mínimas estarán entre -2°C y 3°C, con heladas aisladas en zonas rurales. Mendoza, San Juan y San Luis el tiempo será estable y con buena presencia de sol. registrarán máximas de entre 17°C y 22°C, mientras que las mínimas estarán cerca de 0°C.
En la Patagonia continuará el ambiente frío. Río Negro, Chubut y Santa Cruz presentarán nubosidad variable, con máximas de entre 5°C y 16°C y mínimas de hasta -1°C. En Tierra del Fuego persistirán las condiciones más inestables, con probabilidad de lluvias y nevadas, temperaturas que irán de -1°C a 4°C.