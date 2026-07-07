El tiempo en el AMBA para este martes 7 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se mantendrá el cielo parcialmente nublado y un ambiente frío durante las mañanas. Las máximas rondarán entre 16°C y 18°C, mientras que las mínimas estarán entre -2°C y 3°C, con heladas aisladas en zonas rurales. Mendoza, San Juan y San Luis el tiempo será estable y con buena presencia de sol. registrarán máximas de entre 17°C y 22°C, mientras que las mínimas estarán cerca de 0°C.

En la Patagonia continuará el ambiente frío. Río Negro, Chubut y Santa Cruz presentarán nubosidad variable, con máximas de entre 5°C y 16°C y mínimas de hasta -1°C. En Tierra del Fuego persistirán las condiciones más inestables, con probabilidad de lluvias y nevadas, temperaturas que irán de -1°C a 4°C.