Máxima Zorreguieta y su familia se instalaron en Bariloche para pasar Año Nuevo

La monarca, de origen argentino, se instaló en la estancia Pilpilcurá -ubicada a unos 75 kilómetros del centro de la ciudad- con su esposo, el Rey Guillermo, y sus hijas, Catalina, Alexia y Ariane de Orange.

El grupo familiar arribó poco después del mediodía al aeropuerto Teniente Luis Candelaria, en un vuelo privado procedente de El Calafate, y rápidamente se trasladó a su propiedad, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

image

La presencia de Reina Máxima en esta ciudad es habitual ya que todos los años se instala aquí para pasar las Fiestas y disfrutar de algunos días de vacaciones, aunque no pasa desapercibido para los vecinos de la zona y eventuales turistas.

Por otra parte, trascendió que Máxima se reencontró en la estancia con su madre, María del Carmen Cerruti, quien esperaba allí al resto de la familia.

Además, la visita de Máxima genera interés por la conexión personal que mantiene con Argentina y por la elección de destinos patagónicos como lugares de encuentro familiar.

En ediciones anteriores de sus vacaciones, la reina y sus hijos llegaron a Bariloche en vuelos separados, como parte del protocolo, y fueron trasladados a una estancia privada en los alrededores de la ciudad.