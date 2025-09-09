Córdoba: ocho personas liberadas de una red de trata y explotación laboral

El operativo se realizó en un domicilio del barrio Villa La Tela, donde la Justicia Federal y la Policía de Córdoba investigan a un pastor evangélico acusado de reducir a servidumbre a personas vulnerables, muchas con problemas de adicciones.

Un lugar que aparentaba ser un refugio

El domicilio intervenido, ubicado en la zona oeste de la capital cordobesa, tenía en su frente un cartel con la inscripción “Hogar Levantando al Caído”.

Según las autoridades, el lugar operaba como un supuesto centro de contención espiritual, pero en realidad funcionaba como una fachada para la explotación laboral. Durante el allanamiento, se secuestraron documentos vinculados a la causa por trata de personas.

El pastor acusado

El pastor evangélico, identificado como Fabrizio, fue señalado como el principal responsable de la explotación. En diálogo con Canal 10, negó las acusaciones y aseguró que todas las personas alojadas en el lugar eran mayores de edad y podían irse libremente. Afirmó que cada ingreso estaba registrado mediante una ficha firmada por el ingresante, un testigo y el responsable.

La investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, quien trabaja para determinar el alcance de los delitos denunciados y si existen otras personas involucradas en la organización. Se busca esclarecer si el pastor actuaba en solitario o si formaba parte de una red más amplia dedicada a la trata y explotación laboral.