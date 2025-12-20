Un piloto argentino de rally sufrió un grave incidente y está en estado delicado

El piloto de Toyota Gazoo Racing, que estaba disfrutando con sus amigos en una jornada recreativa en el camping El Biguá, se accidentó en el dique El Carrizal y debió ser trasladado a un hospital, donde quedó internado en terapia intensiva. El mendocino decidió arrojarse al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad, golpeó su cabeza contra el fondo y quedó inconsciente, flotando en el lago.

El golpe lastimó seriamente las vértebras cervicales C1 y C2, una zona de altísima sensibilidad para el sistema nervioso central del mendocino. “En la actualidad, el objetivo principal es estabilizar al paciente y evitar complicaciones mayores, como un posible infarto, similar al episodio de paro cardiorrespiratorio que sufrió mientras era trasladado de urgencia tras el siniestro”, informaron desde el hospital donde se encuentra internado.

image

Por otra parte, los médicos encontraron líquido en uno de los pulmones y se encuentra bajo asistencia para el funcionamiento de determinados órganos que, hasta el momento, no han respondido adecuadamente tras el grave incidente.

Con pronóstico reservado, “la expectativa es que dichos órganos puedan recuperar su funcionalidad y que la inflamación de la médula disminuya, a fin de posibilitar la realización de intervenciones quirúrgicas”. Con este escenario, la familia, amigos y fanáticos esperan por su evolución, pero se viven momentos de muchísima preocupación.

Nacido en Mendoza, Yacopini es uno de los referentes jóvenes del rally argentino. Es parte del equipo de Toyota Gazoo Racing y compite en el Rally Dakar, la carrera más exigente del mundo. Fue campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA y está consolidado como una de las promesas del rally nacional.