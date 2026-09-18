Misiones: murió tras chocar con cables mientras volaba por primera vez en un ala delta motorizada

La víctima tenía 40 años y cayó en una zona rural de Posadas luego de recorrer unos 250 metros. El aparato se incendió tras el impacto.
Un hombre de 40 años murió este jueves en una zona rural de Posadas, Misiones, luego de que el ala delta motorizada que utilizaba por primera vez impactara contra cables del tendido eléctrico. El accidente ocurrió cerca de las 17:30 en el paraje Ojo de Agua.
La víctima fue identificada como Edgar Alexander Koch. Según declaró su madre ante la Policía, el hombre había iniciado el vuelo momentos antes y era la primera vez que utilizaba ese equipo. Después de recorrer aproximadamente 250 metros, se enredó con los cables y cayó sobre un sector de pastizales.
Tras la caída, el ala delta se incendió. Los efectivos de la Comisaría 15.ª que llegaron al lugar constataron el fallecimiento de Koch y preservaron la escena para realizar las pericias correspondientes.
El médico que examinó el cuerpo indicó que se encontraba carbonizado y solicitó una autopsia médico-legal para establecer oficialmente las causas del deceso.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos, personal de la Empresa Misionera de Energía (EMSA) y especialistas de Policía Científica. Por orden judicial, además, fueron secuestradas las partes del ala delta para someterlas a pericias técnicas.
La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrió el impacto contra el tendido eléctrico y las circunstancias que provocaron la caída.
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