Misiones: murió tras chocar con cables mientras volaba por primera vez en un ala delta motorizada

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos, personal de la Empresa Misionera de Energía (EMSA) y especialistas de Policía Científica. Por orden judicial, además, fueron secuestradas las partes del ala delta para someterlas a pericias técnicas.

La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrió el impacto contra el tendido eléctrico y las circunstancias que provocaron la caída.