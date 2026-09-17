Preparan más de 400.000 hostias para la visita del Papa León XIV a Córdoba

El proceso se lleva adelante en la Congregación Hijas de San José. Allí, un grupo de monjas produce las hostias a base de harina y agua. El Santo Padre llegará a Córdoba el próximo 10 de noviembre.
Las monjas de la Congregación Hijas de San José preparan unas 400.000 hostias para las celebraciones que el Papa León XIV encabezará durante su visita a la provincia de Córdoba. La mitad de la producción ya está terminada y almacenada de cara al próximo 10 de noviembre.
Para alcanzar la meta, varias integrantes de la congregación dedican entre ocho y 12 horas por día a una tarea que combina trabajo artesanal con máquinas específicas. "Esta semana llegamos a las 200.000 hostias chicas. Nos falta la otra mitad, pero, si Dios quiere, vamos a llegar. Entre todas estamos ayudándonos para hacerlo posible", comentó la hermana Mónica, a cargo de la producción en el taller.
“Los ingredientes son nada más que harina y agua. Nada más”, explicó la religiosa en declaraciones a TN. La mezcla, dijo, tiene que alcanzar una consistencia cremosa y sin grumos -similar a la de los panqueques, pero sin ninguno de sus otros componentes- antes de pasar a la cocción.
El cucharón de masa se vierte sobre planchas especiales con grabados internos que marcan dónde se cortarán las hostias grandes y las pequeñas. La cocción dura un minuto, tras lo que se forman las láminas delgadas que se ingieren durante la plegaria eucarística.
Antes de ser cortadas y envasadas, las planchas deben atravesar un período de estacionamiento de alrededor de dos semanas. Durante ese tiempo permanecen guardadas en el mismo taller de la congregación. "No sé cómo van a hacer los que distribuyan la comunión, pero van a tener que dar a todos. Yo, digo, tengo fe, la verdad, a mí eso me mueve mucho y me da mucha alegría, pero sí, esperemos que nadie se quede con ganas de recibir a Jesús", expresó la hermana Mónica.
La visita del Santo Padre está prevista del 8 al 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el primer viaje de un Papa al país luego de aquel realizado por Juan Pablo II en abril de 1987. Según la agenda difundida por el Vaticano y la CEA, León XIV llegará el domingo 8 por la tarde, hará una ofrenda floral en Plaza San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada antes de alojarse en la Nunciatura Apostólica.
El cronograma contempla tres misas centrales: el lunes 9, en el Monumento a los Españoles, en Palermo; el martes 10, en Córdoba, tras un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar; y el miércoles 11, en Luján, antes de su partida hacia Perú. A eso se suman una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.
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