Preparan más de 400.000 hostias para la visita del Papa León XIV a Córdoba

Antes de ser cortadas y envasadas, las planchas deben atravesar un período de estacionamiento de alrededor de dos semanas. Durante ese tiempo permanecen guardadas en el mismo taller de la congregación. "No sé cómo van a hacer los que distribuyan la comunión, pero van a tener que dar a todos. Yo, digo, tengo fe, la verdad, a mí eso me mueve mucho y me da mucha alegría, pero sí, esperemos que nadie se quede con ganas de recibir a Jesús", expresó la hermana Mónica.

El viaje del Papa León XIV a la Argentina

La visita del Santo Padre está prevista del 8 al 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el primer viaje de un Papa al país luego de aquel realizado por Juan Pablo II en abril de 1987. Según la agenda difundida por el Vaticano y la CEA, León XIV llegará el domingo 8 por la tarde, hará una ofrenda floral en Plaza San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada antes de alojarse en la Nunciatura Apostólica.

El cronograma contempla tres misas centrales: el lunes 9, en el Monumento a los Españoles, en Palermo; el martes 10, en Córdoba, tras un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar; y el miércoles 11, en Luján, antes de su partida hacia Perú. A eso se suman una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.