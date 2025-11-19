Miss Argentina reveló su enfermedad en redes y explicó por qué lo hizo público

La competidora dijo que nació con esta condición y que durante mucho tiempo prefirió ocultarla. Señaló que evitó hablarlo incluso cuando se dedicaba de lleno a la música y mantenía una exposición constante. Aseguró que la falta de crecimiento de cabello en esa área “no va a cambiar” y que aceptar ese dato de su cuerpo fue un camino largo

Según expresó, mostrar la zona afectada sin maquillaje fue una decisión meditada. Contó que pensó en cubrirla para el certamen, aunque luego entendió que era una oportunidad para mostrarse tal cual es. Consideró que, al hacerlo, podía aportar una referencia para quienes atraviesan inseguridades similares

La entrerriana sostuvo que participar de Miss Universo es una plataforma amplia que permite visibilizar experiencias personales. Afirmó que aceptar este rasgo y comunicarlo le dio seguridad. También remarcó que compartir su historia podía ayudar a naturalizar distintas condiciones físicas en espacios que suelen estar marcados por estándares muy exigentes

En su publicación, la modelo dejó una reflexión dirigida a sus seguidores. Dijo que “no existe la perfección” y que todas las personas conviven con aspectos que pueden generar dudas o temores. Señaló que no hay motivos para avergonzarse y que asumir esas diferencias forma parte de construir la identidad. Cerró diciendo que sentirse orgulloso de lo propio es clave más allá de cualquier certamen o actividad pública