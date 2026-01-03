El tiempo para recomenzar: cuando el alma dice "es por acá" / Por Romina Atencio

Recomenzar no es poca cosa. No es sólo proponerse nuevos hábitos ni “arreglar” lo que no salió bien antes. Recomenzar de verdad implica frenar un poco, mirarse hacia adentro y escuchar eso que tantas veces dejamos para después: la voz del alma. Esa voz que no grita ni exige, pero que insiste. Esa sensación interna que aparece cuando algo ya no encaja, cuando la vida pide un ajuste, cuando lo de siempre deja de alcanzar.

Vivimos en un mundo que aplaude la velocidad, la productividad y los logros visibles. Nos enseñaron a seguir, a aguantar, a resistir. Casi nunca a detenernos para sentir. Y, sin embargo, el alma no habla en medio del ruido. Se manifiesta en los silencios, en las pausas incómodas, en esas preguntas que surgen cuando nos animamos a estar a solos con nosotros mismos.

Muchas personas pasan los años cumpliendo rutinas, expectativas ajenas o metas que alguna vez tuvieron sentido, pero que hoy se sienten vacías. No porque estén mal, sino porque ya cumplieron su ciclo. Cambiar no es el problema. El verdadero desafío es animarse a reconocer que algo necesita transformarse.

Existe además una creencia muy instalada: que recomenzar es cosa de jóvenes. Como si hubiera una edad límite para soñar, reinventarse o elegir distinto. Pero la vida no responde a calendarios rígidos. Responde a la conciencia. Y mientras haya conciencia, siempre hay posibilidad de volver a empezar.

Nunca es tarde para escucharse. Nunca es tarde para elegir con más coherencia interna. Nunca es tarde para volver a conectar con lo que nos da sentido. El alma no entiende de edades ni de plazos; entiende de verdad. Y cuando esa verdad es escuchada, incluso los finales se transforman en comienzos.

El 2026 aparece como un tiempo especial para este despertar interior. Un ciclo que invita a una conexión más profunda con uno mismo, con los demás y con lo esencial. Muchas personas sentirán algo distinto, aunque no siempre sepan explicarlo: más ganas de ser auténticas, menos tolerancia a lo que ya no vibra, una necesidad fuerte de vivir alineadas con lo que sienten.

No es una crisis. Es un llamado. Un movimiento interno que invita a revisar elecciones, vínculos, prioridades y la forma en que habitamos nuestro tiempo. Este nuevo ciclo no trae respuestas mágicas ni soluciones rápidas. Trae presencia. Escucha. Honestidad emocional y espiritual.

Romina Atencio

Escuchar al alma no siempre es cómodo. A veces implica decisiones difíciles, soltar seguridades, atravesar miedos o empezar a decir “no” donde antes decíamos “sí”. Implica aceptar que crecer duele, que cambiar incomoda y que no todos van a entender nuestros procesos. Pero también trae algo profundamente liberador: vivir en coherencia.

Cuando una persona se escucha, algo cambia. Cambia su energía, su forma de vincularse, de trabajar, de amar, de soñar. Deja de vivir en automático y empieza a habitar su vida con más presencia. Y ese cambio, aunque sea íntimo, impacta en lo colectivo. Porque alguien alineado inspira sin proponérselo. Da permiso. Irradia verdad.

El 2026 invita justamente a eso: a crear con más conciencia. A dejar de reaccionar para empezar a elegir. A pasar de sobrevivir a crear. No desde la exigencia, sino desde la conexión interna. No desde el deber, sino desde el sentido.

Recomenzar también es hacer las paces con el pasado. Honrar lo vivido, incluso aquello que hoy no elegiríamos. Todo nos trajo hasta acá. No hubo errores cuando hubo aprendizaje. No hubo tiempo perdido cuando hubo conciencia. Cada etapa cumplió su función.

Este inicio de año puede ser una invitación a mirar tu historia con más compasión, agradecer lo que fue y soltar lo que ya no es. A dejar de cargar culpas, mandatos o versiones viejas de vos mismo. El alma no pide perfección; pide autenticidad.

Crear el año que soñás no significa que todo será fácil. Significa algo más profundo: elegir vivir en coherencia interna, incluso en medio de la incertidumbre. Escucharte antes de decidir. Respetarte antes de exigirte. Confiar en tu intuición como guía. Tal vez el mayor acto de valentía de este tiempo no sea hacer más, sino escucharnos mejor. No correr más rápido, sino ir más profundo. No buscar afuera lo que siempre estuvo adentro.

Que este nuevo año no sea sólo una suma de días, sino una experiencia consciente. Que te permitas recomenzar todas las veces que haga falta. Que aprendas a reconocer la voz del alma cuando susurra el camino, incluso cuando ese camino te saque de lo conocido.

Porque cuando te escuchás de verdad, la vida deja de sentirse como una obligación y empieza a vivirse como una creación. Y cada vez que el alma es honrada, el comienzo sucede... acá y ahora