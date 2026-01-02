Quilmes: buscan a un joven que fue arrastrado por la corriente en el Río de la Plata

El hombre de 33 años ingresó al agua junto a dos amigos -que lograron salir- en medio de las altas temperaturas y a pesar de las advertencias del guardavidas.
Un joven de 33 años se encuentra desaparecido desde este martes luego de ingresar al Río de La Plata en la ribera del partido bonaerense de Quilmes. Desde entonces, familiares y equipos de rescate llevan adelante una intensa búsqueda en la zona.
Todo ocurrió en vísperas a la celebración de Año Nuevo, y en medio de una ola de calor extremo, cuando Jonathan De Lima, conocido como “Kuki”, y dos amigos ingresaron al Río de la Plata a la altura del muelle del Pejerrey Club.
Los tres amigos fueron advertidos por el guardavidas sobre el peligro que representaba la corriente en ese lugar y decidieron desoír esas palabras.
La corriente los arrastró y solo dos de ellos pudieron salir. Uno logró hacerlo por sus propios medios y el otro con la ayuda de los guardavidas. Mientras que Jonathan fue llevado por el agua y no volvió a aparecer.
De la búsqueda participan agentes de la Prefectura Naval Argentina, personal de Defensa Civil, guardavidas de Quilmes, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias.
La situación se complicó este jueves por la crecida del Río de la Plata, que redujo la visibilidad y dificultó el trabajo de los rescatistas. “A las 20 se suspendió la búsqueda por condiciones de visibilidad, con resultado negativo, en conjunto con personal de Defensa Civil y Guardavidas de Quilmes”, señalaron las fuentes consultadas.
A su vez, las tareas de búsqueda se reanudaron con movilidad fluvial MA-222 y MA-221 en el sector Balneario Quilmes e inmediaciones del club de pesca, aunque no se hallaba al damnificado.
Mientras tanto, la familia y los allegados de Jonathan expresan su angustia en redes sociales. Su sobrina publicó una foto con el mensaje: “Te estoy esperando para que me digas ‘cómprame un cigarrillo, flaca, y yo te ayudo’. Tengo la fe de volver a verte, te estoy esperando en la puerta”.
