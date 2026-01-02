Quilmes: buscan a un joven que fue arrastrado por la corriente en el Río de la Plata

Todo ocurrió en vísperas a la celebración de Año Nuevo, y en medio de una ola de calor extremo, cuando Jonathan De Lima, conocido como “Kuki”, y dos amigos ingresaron al Río de la Plata a la altura del muelle del Pejerrey Club.

Los tres amigos fueron advertidos por el guardavidas sobre el peligro que representaba la corriente en ese lugar y decidieron desoír esas palabras.

Embed

La corriente los arrastró y solo dos de ellos pudieron salir. Uno logró hacerlo por sus propios medios y el otro con la ayuda de los guardavidas. Mientras que Jonathan fue llevado por el agua y no volvió a aparecer.

De la búsqueda participan agentes de la Prefectura Naval Argentina, personal de Defensa Civil, guardavidas de Quilmes, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias.

La situación se complicó este jueves por la crecida del Río de la Plata, que redujo la visibilidad y dificultó el trabajo de los rescatistas. “A las 20 se suspendió la búsqueda por condiciones de visibilidad, con resultado negativo, en conjunto con personal de Defensa Civil y Guardavidas de Quilmes”, señalaron las fuentes consultadas.

A su vez, las tareas de búsqueda se reanudaron con movilidad fluvial MA-222 y MA-221 en el sector Balneario Quilmes e inmediaciones del club de pesca, aunque no se hallaba al damnificado.

Mientras tanto, la familia y los allegados de Jonathan expresan su angustia en redes sociales. Su sobrina publicó una foto con el mensaje: “Te estoy esperando para que me digas ‘cómprame un cigarrillo, flaca, y yo te ayudo’. Tengo la fe de volver a verte, te estoy esperando en la puerta”.