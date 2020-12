Monolitos: artistas afirman ser los autores... y se cotizan

monolitos El grupo The most famous artist compartió imágenes de los monolitos en sus redes sociales

En un primer momento, fue en la cuenta de Instagram del grupo de arte conceptual donde se publicó una fotografía de un monolito en un carrito cerca de una tienda. En la imagen se podía leer: “¿Algún coleccionista interesado en un monolito alienígena oficial? Pedimos 45.000 dólares”.

Luego, la agrupación compartió una imagen del primer monolito hallado en el estado de Utah junto con sus especificaciones, su precio y la promesa de que la entrega a quien pida uno tardaría de cuatro a seis semanas.

El grupo liderado por Matty Mo comunicó haber realizado las obras de arte conceptual en agosto de este año. El líder fue contactado a través de Twitter por el medio estadounidense Mashable para confirmar su autoría. Su respuesta no fue del todo contundente.

“No puedo decir mucho por cuestiones legales sobre la primera instalación”, señaló Mo y aseguró que el colectivo es conocido por ese tipo de trucos y que ahora ofrece “objetos de arte auténtico”. Además, señaló que no puede compartir más imágenes, pero que prometen que habrá más en las próximas semanas.

El medio también consultó el por qué no muestran una imagen del monolito de Rumanía, a lo que Mo contestó que en su sitio web sólo tenía espacio para tres fotos.

Además, al final del día The Most Famous Artist mostró a un artista en el proceso de crear uno de los monolitos. "¿Quieren decir que no eran alienígenas?", escribió el grupo.