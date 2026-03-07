Muerte, daños materiales y dolor: se cumple un año del temporal en Bahía Blanca

Aquel viernes 7 de marzo de 2025, y desde temprano, cayeron más de 300 milímetros de agua durante unas seis horas, tanto en Bahía Blanca como en otras localidades cercanas; es decir, el equivalente a las precipitaciones de cuatro meses que habitualmente se registran en esta zona de la provincia de Buenos Aires.

El efecto fue trágico: hubo inundaciones repentinas en las calles, con imágenes nunca antes vistas, como vehículos apilados, mobiliario urbano y viviendas que no soportaron la embestida del agua, en medio de la desesperación de miles de vecinos que en pocas horas perdieron sus pertenencias.

bahiablancadaños1 El temporal dejó imágenes nunca antes vistas en Bahía Blanca.

A 600 kilómetros de Buenos Aires y considerada la puerta de entrada a la Patagonia, la ciudad está sobre la cuenca inferior del arroyo Napostá, lo que aumentó su vulnerabilidad, ya que su desborde y el que también se produjo en el canal Maldonado generó la catástrofe.

La magnitud del temporal, que afectó también a Daniel Cerri, Villarino y Puán, entre otras localidades bonaerense, motivó que el gobierno nacional decretara tres días de duelo nacional. También llevó a científicos y especialistas a analizar sus posibles causas.

En ese sentido, los expertos identificaron como factores determinantes la lluvia sin precedentes, la ubicación de la ciudad, la deficiencias en la planificación urbana y la creciente influencia del cambio climático. De todos modos, reconocieron que ninguna ciudad está preparada para contener semejante cantidad de agua.

Temporal en Bahía Blanca: homenaje a tres víctimas

Las autoridades del distrito colocaron una gigantografía que muestra a Rubén Salazar tomando de la mano a las hermanas Pilar y Delfina Hecker, en el ingreso a la localidad de Daniel Cerri, una de las más afectadas por el histórico temporal ocurrido hace un año.

Por iniciativa de Marina Hagg, madre de las menores, se realizó el homenaje a tres de las víctimas de aquella jornada, cuando la familia Hecker se desplazaba en su vehículo por la Ruta 3, rumbo a Mayor Buratovich. Sin embargo, las lluvias los sorprendió y en poco minutos el auto quedó bajo el agua.

homenajebahíablanca La gigantografía que recuerda a Rubén Salazar y las hermanas Pilar y Delfina Hecker.

Los cuatro integrantes de la familia, el matrimonio y sus dos pequeñas hijas, intentaron subir el techo del auto, pero una correntada los arrastró cientos de metros. Salazar, testigo del hecho y chofer de una firma de reparto de encomiendas, no dudó en arrojarse para tratar de salvar a las dos menores; sin embargo, fallecieron los tres.

Oriundo de Río Negro y padre de dos hijos, el hombre se convirtió en un símbolo de valentía y solidaridad, por lo cual las autoridades municipales de Bahía Blanca solicitaron la autorización correspondiente para que su nombre pueda utilizarse para designar espacios públicos o bienes municipales.