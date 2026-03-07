El clima en el AMBA: lloviznas y una máxima de 27 grados durante este sábado

El SMN pronostica un comienza de fin de semana con condiciones inestables. Mirá cómo estará el tiempo en el resto del país y cuáles serán las condiciones climáticas durante el domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inicio de fin de semana con condiciones inestables y lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las temperaturas se mantendrán templadas y lejos de los valores extremos.
De acuerdo con el SMN, el sábado comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada, que luego pasarían a lloviznas por la mañana. Con el correr de las horas, las condiciones tenderían a mejorar desde la tarde, aunque el cielo se mantendría nublado. Se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 27.
El domingo marcaría el regreso del buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables: 14 grados de mínima y 24 de máxima.
En el resto del país, el panorama meteorológico se presenta variado, con lluvias y tormentas en la mayoría de las regiones y temperaturas más elevadas en el norte.
En el noreste argentino (NEA), provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones registrarán temperaturas altas, con máximas que rondarán los 30 y 31 grados, junto con tormentas aisladas y chaparrones a lo largo de la jornada.
En la zona centro del país, que incluye Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se esperan condiciones inestables con lluvias y tormentas dispersas, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 26 y 28 grados, manteniendo un ambiente templado a cálido.
Por su parte, en Cuyo y el norte de la Patagonia predominará un cielo mayormente nublado con algunas precipitaciones aisladas, y máximas cercanas a 25 o 26 grados. En tanto, hacia el sur patagónico el clima será más frío, con cielo nublado y temperaturas bajas, que se ubicarán entre 6 y 13 grados.
