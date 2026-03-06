La Libertad Avanza prepara una ofensiva por las tasas de 116 municipios

El plan apunta a revisar tributos municipales que, según el espacio que lidera el presidente Javier Milei, se cobran sin una contraprestación clara en servicios y terminan afectando a la actividad económica. En ese sentido, las propuestas buscarán simplificar cargas, eliminar timbrados y revisar tasas que impactan directamente sobre comercios, pequeñas y medianas empresas y productores locales.

Desde el partido sostienen que la provincia de Buenos Aires presenta uno de los niveles más altos de tasas municipales del país y que, de acuerdo con distintos relevamientos sectoriales, una parte significativa de esos tributos no está asociada a servicios concretos. Según el diagnóstico libertario, esa presión fiscal termina trasladándose al precio de bienes y servicios y afecta la competitividad de las empresas.

La estrategia busca además replicar a nivel local el discurso económico del Gobierno nacional, que impulsa una reducción del gasto público y de los impuestos. En La Libertad Avanza sostienen que existe una contradicción entre esa agenda y el hecho de que muchos municipios bonaerenses hayan mantenido o incluso incrementado las tasas en los últimos años.

“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y poca eficiencia en la gestión”, señalaron desde el espacio al explicar la iniciativa.

La presentación fue definida por la conducción bonaerense del partido y prevé proyectos adaptados a la realidad de cada distrito. Entre las propuestas figuran, por ejemplo, la eliminación progresiva de la tasa vial sobre combustibles en Lomas de Zamora, la reducción de la alícuota de seguridad e higiene para grandes superficies comerciales en Bahía Blanca, la revisión de tasas viales rurales en Lincoln y la implementación de habilitaciones comerciales digitales inmediatas para actividades de bajo riesgo en La Plata.

Tasas bajo la lupa

Como parte de la argumentación política, el espacio difundió distintos ejemplos de tributos que consideran excesivos o injustificados. Entre ellos mencionan tasas aplicadas a grandes superficies comerciales que, según los datos presentados, alcanzan el 6% en Lanús, el 4,5% en Pilar y el 3,74% en Quilmes, mientras que en distritos como Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Escobar rondan el 2,7%.

También cuestionan las denominadas tasas viales vinculadas a los combustibles o al transporte. En Pinamar, por ejemplo, ese gravamen llega al 3%, mientras que en Moreno y Pilar se ubica en torno al 2,5%. En otros municipios del conurbano como Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y Lomas de Zamora ronda el 2%.

Los libertarios también señalan casos que consideran “insólitos”. Entre ellos mencionan una “tasa Covid” que, aseguran, aún se cobra en Morón pese a haber sido creada durante la pandemia. También citan el caso de Carlos Tejedor, donde existe un tributo por el movimiento de ganado que recauda unos 600 millones de pesos al año y que, según el espacio, solo se utiliza en un 10% para cubrir costos del servicio. Otro ejemplo mencionado es una ordenanza en Cañuelas que establece el cobro por la desinfección de taxis, remises y transportes escolares, un servicio que -según afirman- no se presta de manera efectiva.

Una estrategia con proyección política

La iniciativa es impulsada por el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, uno de los dirigentes cercanos al entorno presidencial y que busca consolidar su liderazgo en el armado bonaerense.

“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el Presidente el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos”, afirmó Pareja al presentar la estrategia.

El dirigente también plantea la ofensiva como parte de la disputa política con el oficialismo provincial y con los intendentes que gobiernan gran parte de los municipios bonaerenses. “Es una manera de exponer al kirchnerismo, que gobierna muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Queremos dejar bien claro el esfuerzo que hacemos y el que hacen los otros”, sostuvo.

La movida, además, tiene una lectura electoral. Pareja reconoce que el objetivo es instalar el debate de cara a los próximos comicios y proyectar el crecimiento del espacio en el territorio bonaerense. “Le vamos a demostrar a los vecinos que los intendentes lo único que hacen es aumentarles las tasas y no mejorarles la calidad de vida”, afirmó.

En paralelo, el dirigente también impulsa a futuro una reforma institucional en la provincia que incluya cambios en la Constitución bonaerense, entre ellos la posibilidad de unificar las cámaras legislativas para que funcionen en un solo cuerpo.