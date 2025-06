Murió Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta

Se formó en el colegio porteño San José y finalizó la secundaria en 1966, obteniendo el título de bachiller en Letras. Cinco años después se recibió de abogado, profesión que ejerció hasta fines de los ‘70.

A partir de ese momento comenzó a incursionar en los medios de comunicación y llegó a fundar dos agencias de publicidad, antes de volcarse al periodismo y pasar por varios medios televisivos, radiales y gráficos.

En 2002, compartía con María Marta la conducción de un programa por cable llamado De Frente. Ella era la productora; él, el conductor. Su hermana fue asesinada el 27 de octubre de 2002 y él fue inicialmente uno de los acusados, estuvo preso y se derrumbo económicamente.

Sin título-1.jpg Horacio Garcia Belsunce, con su hermana María Marta.

Lo acusaron de encubrimiento y fue condenado por la Justicia, En 2011, un tribunal lo sentenció a cuatro años de prisión y apeló el fallo. Primero lo hizo ante la Cámara de Casación, que confirmó la condena en 2015, y luego ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que nunca se expidió al respecto.

En 2020, la Justicia finalmente lo sobreseyó, al declarar extinguida la acción penal por la prescripción de la causa. Lo mismo sucedió con otros condenados por encubrimiento, como Juan Hurtig y Sergio Binello, hermanastro y vecino de la víctima, respectivamente.

El abogado y periodista fue uno de los pocos de su familia que mantuvo la exposición pública. Su programa de televisión en cable dejó de emitirse tras dos décadas al aire, al quedarse sin auspiciantes.

Mientras que 2014pidió ayuda a través de las redes sociales: “Como comprenderán, no me fue fácil llegar a escribir esto acá, pero necesito laburo. Si alguien me puede dar una mano, se los voy a agradecer”. En 2017 fue convocado para un cargo estatal al ser designado auditor en la Dirección de Control de Gestión de la Municipalidad de Pilar.

image.png Nicolás Pachelo, condenado por el crimen de María Marta García Belsunce.

La causa y la condena de Nicolás Pachelo

En el marco de la causa por muerte de María Marta, en febrero de este año la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó la sentencia a prisión perpetua contra Nicolás Pachelo.

De acuerdo al documento de 114 páginas al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, se rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y de este modo se confirmó la sentencia dictaminada en marzo del 2024. Los jueces Manuel Bouchoux y Fernando Mateos fueron quienes firmaron dicha resolución, por lo que ahora el acusado solo puede presentar recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para la Justicia bonaerense, el homicidio de Belsunce “fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados”.

El acusado apeló su condena, pero la misma fue ratificada y días después de la sentencia escribió una carta donde expresó que no piensa “callarse más” y que le “sacaron las ganas de vivir”. A su vez, trascendieron conversaciones con su abogada tras el fallo de condena, donde advirtió que esa misma noche tenía pensando ponerle fin a su vida: "Buscaré mi momento”.