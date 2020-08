Las hijas eran de Tierra del Fuego, y desde el 11 de agosto estaban pidiendo ingresar a San Luis para despedir a su padre moribundo. Anoche murió, y se conoció que finalmente, después de negarle la entrada diez veces, las iban a dejar entrar. Pero ya fue tarde.

Un nuevo caso Solange. En ese caso había sido al revés. El padre no pudo despedirse de su hija moribunda, porque el gobierno de Córdoba no lo dejó entrar. Ahora pasó en San Luis. Tras los reiterados pedidos de Victoria y Antonela, las hijas de Martín Garay, para ingresar a la provincia gobernada por Alberto Rodríguez Saá, finalmente Martín murió, y sus hijas no pudieron darle el último adiós.