Murió Valentino Garavani, el diseñador de moda que marcó una época

Nacido como Valentino Clemente Ludovico Garavani el 11 de mayo de 1932 en Voghera, una ciudad de la región de Lombardía, mostró interés por la moda desde muy chico, impulsado por su entorno familiar, en especial por una tía modista con la que dio sus primeros pasos. Ese interés temprano marcó el rumbo de una vida dedicada al diseño.

Thumb_Garavani_2023_Web_Nueva-1440x1080 El creador italiano junto a modelos al cierre de un desfile.

A los 17 años se trasladó a París, donde estudió en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Allí se formó junto a referentes como Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche, una experiencia clave que definió su mirada estética y su manera de trabajar la alta costura.

Buro-Featured-6 Valentino Garavani, referente absoluto de la alta costura italiana.

En 1959 regresó a Roma y abrió su primer estudio en la Via Condotti, con apoyo económico de sus padres. Desde allí comenzó a construir una identidad reconocible, elegante y precisa, que rápidamente llamó la atención de clientas influyentes del mundo político y cultural.

Desde 1960 compartió su vida personal y profesional con Giancarlo Giammetti, su socio y compañero. Juntos fundaron la Maison Valentino, una marca que se consolidó como símbolo de lujo italiano y proyección internacional.

1003744095612_260989279_1024x576 El diseñador que se retiró de las pasarelas en 2008.

Un legado que sigue

A lo largo de su carrera vistió a figuras como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y la princesa Diana, entre muchas otras. Se retiró oficialmente de las pasarelas en 2008, pero su influencia continúa presente en la moda actual, donde su nombre sigue siendo referencia de elegancia clásica y oficio artesanal.