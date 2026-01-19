Un incendio destruyó un galpón de mercadería en La Boca

El foco ígneo se desató en la Avenida Pedro de Mendoza 2975, entre Carlos F. Melo e Irala, y avanzó a una velocidad impresionante, arrasando con todo en pocos minutos.

La alerta se activó cerca de las 19:45 del domingo, de acuerdo a lo informado por el titular del SAME, Alberto Crescenti. De inmediato se desplegaron numerosas unidades: Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de Vuelta de Rocha, efectivos de la Estación 3 y del destacamento de la zona.

El operativo fue de gran magnitud para enfrentar el fuego que consumió el depósito, mientras se estableció un perímetro de seguridad para prevenir mayores peligros. Habitantes del barrio, incluidos los de las inmediaciones de Caminito y la Costanera, describieron escenas de espesas columnas de humo que cubrían el cielo y fuertes olores que se propagaban por las calles.

Rápidamente el SAME se instaló en el lugar con una carpa para poder atender a los damnificados que fueron 3 hombres Uno de ellos, un guardia de seguridad del predio, recibió atención por inhalación de humo, pero afortunadamente no revistió gravedad.

Las causas del incendio en La Boca permanecen bajo investigación por parte de los peritos de bomberos y la Policía de la Ciudad. Fuentes preliminares descartan dolo, pero apuntan a un posible cortocircuito o acumulación de materiales inflamables en el galpón, que albergaba una amplia variedad de mercaderías.

incendio

El lugar envuelto en llamas quedo destruido, con pérdidas materiales estimadas en cientos de miles de pesos, aunque no se reportaron daños en viviendas aledañas gracias a la rápida contención.

El trabajo de los bomberos se prolongó por varias horas, hasta pasada la medianoche, cuando finalmente se declaró la contención total. La zona sigue acordonada para tareas de enfriamiento y peritaje.