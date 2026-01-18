Miguel Ángel Tallarita: la trompeta de la vida

Con 40 años de trayectoria en el mundo de la música, es uno de los trompetistas más buscados y respetados por sus pares, lo que le permitió participar en la grabación de más de 500 discos, tocado con artistas como Kevin Johansen, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Memphis La Blusera y Los Pericos, entre muchos más.

Integrante de varias agrupaciones con las que actúa habitualmente, se destaca su presencia en "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" -banda estable del Indio Solari- y su proyecto más personal,"La Con Todo Band", que está formada por el propio Miguel Ángel Tallarita en trompeta, Mariel Fuertes en voz, Juan Losoviz en bajo, Pablo Fortuna en saxo, Leoni Zumbo en piano y Diego Olivera en batería.

Amor por la música

Miguel Ángel Tallarita ama la música, y eso se nota mucho cuando habla de ella y más aún, cuando toca. La elección de la trompeta como su instrumento de vida, sus influencias cercanas y sus referentes más importantes.

Ensayos

La práctica del instrumento es una constante en la vida de Miguel Ángel Tallarita, que resignó tiempo de esparcimiento porque nunca se permitió fallar a la hora tocar. La dificultad del tema "El vuelo del moscardón" de Nikolái Rimski-Kórsakov.

Recuerdos que mienten un poco

Para un músico como Miguel Ángel Tallarita, las giras suelen ser un momento de alto impacto profesional y también personal, con muchos conciertos seguidos, kilómetros recorridos y una vida plagada de hoteles, lejos de los seres queridos. El recuerdo de sus dos primeras bandas.

MIGUEL A. TALLARITA -1989- CON LOS INTOCABLES EN C. GASALLA - TV Miguel Ángel Tallarita en la banda "Los Intocables", en el programa de Antonio Gasalla, año 1989

Confiar

Miguel Ángel Tallarita acepta el juego de poder viajar en el tiempo y reencontrarse con su Yo del pasado, con el objeto de darle unos consejos a ese joven adolescente que se iniciaba en la música lleno de energía y también, de incertidumbre.

La Con todo band - Noche en Tunez en el CAFF 2024 Miguel Ángel Tallarita junto a su banda "La con Todo Band" interpretando "Noche en Túnez"

Música en familia

A través de su mirada como docente, Miguel Ángel Tallarita analiza los pros y los contras del acceso ilimitado a la información y la tecnología por parte de los estudiantes de música. La vuelta a lo clásico y sus rituales, algo que -a priori- parecía perdido.

05- MAT - Musica en familia

MA y MF Miguel Ángel Tallarita y Mariel Fuertes, su pareja -y cantante de La Con Todo Band-

Perdón y gracias

Durante la charla, Miguel Ángel Tallarita ensaya cuales podrían ser las palabras que coronarían su lápida. El momento más duro de su vida debido al COVID-19, que lo tuvo dos meses en coma. Su largo proceso de rehabilitación para volver, no sólo a tocar, sino a hablar y caminar.

06- MAT - Perdon y gracias

TALLA TRAQUEO Miguel Ángel Tallarita durante su internación por COVID, luego de estar dos meses en coma

Día a día

Autocrítico y exigente, Miguel Ángel Tallarita reconoce que -en su pasado- podría haber hecho mejor las cosas y permitir que la gente que lo quiere fuera más feliz. La meditación y su conexión permanente con Dios. Sus rituales cotidianos.

07 - MAT - PDia a dia

El Contador

El presente de Miguel Angel Tallarita podría ser muy distinto si hubiera continuado estudiando la carrera para la cual mostraba inmejorables condiciones en el colegio secundario, pero su amor por la música pudo mucho más. Los próximos conciertos con sus diferentes bandas.

08 - MAT - El Contador

Miguel Ángel Tallarita va superando los obstáculos. Él no se detiene.

Con humildad y sacrificio, aprendiendo a cada paso las lecciones que el destino le tiene preparadas.

Toca para vivir, porque la música está en su ADN y corre por su sangre.

Miguel Ángel Tallarita es la trompeta de la vida

