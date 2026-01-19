Bastian: buenas noticias en su estado de salud

De acuerdo con el parte oficial, el paciente pediátrico continúa alojado en la unidad de terapia intensiva y su cuadro sigue siendo grave. No obstante, los profesionales remarcaron que se mantiene clínica y hemodinámicamente estable, con asistencia respiratoria mecánica y bajo monitoreo permanente.

Uno de los datos considerados alentadores por el equipo médico es que, durante las últimas 24 horas, el niño presentó una respuesta parcial a estímulos, lo que permitió retirar el sensor de presión intracraneal que se utilizaba para el control neurológico. Se trata de un avance relevante dentro de un contexto aún delicado.

Suspendieron los sedantes

Además, el informe detalló que en las últimas 12 horas se suspendieron los sedantes más profundos, manteniéndose una sedación leve. Esta decisión forma parte de un proceso gradual y cuidadosamente controlado para comenzar a reducir la asistencia respiratoria y evaluar progresivamente la capacidad del niño para respirar con menor soporte, siempre en función de su evolución clínica.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense también informaron que la familia de Bastián se encuentra acompañada de manera permanente por equipos de salud mental provinciales. El abordaje es interdisciplinario e incluye la intervención de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, junto a profesionales del hospital y de la Región Sanitaria VIII.

Mientras tanto, el niño continúa bajo estricta vigilancia médica y su evolución es evaluada día a día. Si bien el cuadro sigue siendo de extrema gravedad, los especialistas señalaron que estos últimos indicadores representan señales positivas dentro del proceso de recuperación.

Avances en la causa judicial

En paralelo a la evolución médica, la investigación judicial por el accidente sumó en las últimas horas una novedad relevante. Tras finalizar la tercera intervención quirúrgica de Bastian, la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, al considerar que también podría tener responsabilidad en el hecho.

En la causa ya se encontraban imputados por el delito de lesiones culposas el conductor de la camioneta involucrada en el choque, Manuel Molinari, y la mujer que manejaba la UTV. La ampliación de la imputación se fundamenta en que el niño viajaba a upa de su padre, pese a que el vehículo contaba con cuatro plazas habilitadas y circulaban cinco personas a bordo.