Musimundo pidió el concurso preventivo de acreedores

La firma chaqueña busca reordenar su pasivo y evitar el desguace tras registrar cheques rechazados por más de $ 1.500 millones y admitir dificultades financieras.
La empresa Carsa, propietaria de la cadena de electrodomésticos Musimundo, solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores, en un nuevo capítulo de la crisis que atraviesa el sector del comercio minorista.
La compañía chaqueña comunicó la decisión ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con el objetivo de reorganizar sus obligaciones financieras y avanzar en una negociación con sus acreedores.
Carsa cuenta actualmente con unos 50 locales distribuidos principalmente en el interior del país y ya había atravesado una situación similar en 2018, cuando debió reestructurar una deuda cercana a los $900 millones.
Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, la empresa acumulaba al cierre de mayo de 2026 pasivos bancarios por alrededor de $3.060 millones. Entre sus principales acreedores figura el Banco de la Nación Argentina, con una exposición de aproximadamente $1.549 millones, seguido por el Nuevo Banco del Chaco, con unos $300 millones.
La decisión de la compañía ocurre en un contexto de fuerte retracción del consumo y dificultades para las empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos y tecnología.
Desde el sector explican que la reducción del poder de compra de los consumidores, el aumento de los costos y el crecimiento del comercio electrónico modificaron el escenario para las cadenas tradicionales con presencia física.
Las casas de electrodomésticos enfrentan una menor demanda, especialmente en productos de mayor valor, como televisores, celulares, equipos de climatización y artículos para el hogar, donde muchas familias postergan las compras .
Desde la empresa afirman que el concurso preventivo permitirá presentar una propuesta para ordenar sus compromisos financieros y buscar una salida que garantice la continuidad de la empresa.
La historia de Carsa está estrechamente ligada a la Red Megatone, integrada desde fines de la década de 1980 junto con Bazar Avenida y Electrónica Megatone.
En 2011, Carsa y Megatone adquirieron la marca Musimundo al grupo Pegasus por unos 15 millones de dólares, con el objetivo de unificar su red comercial bajo una marca con mayor reconocimiento nacional.
La compañía ya había reducido significativamente su estructura en 2019, cuando Electrónica Megatone absorbió 37 sucursales que Carsa operaba bajo la marca Musimundo, en una operación que incluyó el traspaso de 335 trabajadores y permitió aliviar parte de su carga financiera. Aquella decisión implicó una reducción del 43% de los locales administrados directamente por la empresa chaqueña.
Más tarde, en octubre de 2024, Electrónica Megatone completó un proceso de renovación de identidad comercial y rebautizó cerca de 200 sucursales como On City, mientras que unas 70 tiendas continuaron utilizando la marca Musimundo, ya exclusivamente bajo el control de Carsa.
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