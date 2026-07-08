Musimundo pidió el concurso preventivo de acreedores

La decisión de la compañía ocurre en un contexto de fuerte retracción del consumo y dificultades para las empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos y tecnología.

Desde el sector explican que la reducción del poder de compra de los consumidores, el aumento de los costos y el crecimiento del comercio electrónico modificaron el escenario para las cadenas tradicionales con presencia física.

Las casas de electrodomésticos enfrentan una menor demanda, especialmente en productos de mayor valor, como televisores, celulares, equipos de climatización y artículos para el hogar, donde muchas familias postergan las compras .

Desde la empresa afirman que el concurso preventivo permitirá presentar una propuesta para ordenar sus compromisos financieros y buscar una salida que garantice la continuidad de la empresa.

La historia de Carsa está estrechamente ligada a la Red Megatone, integrada desde fines de la década de 1980 junto con Bazar Avenida y Electrónica Megatone.

En 2011, Carsa y Megatone adquirieron la marca Musimundo al grupo Pegasus por unos 15 millones de dólares, con el objetivo de unificar su red comercial bajo una marca con mayor reconocimiento nacional.

La compañía ya había reducido significativamente su estructura en 2019, cuando Electrónica Megatone absorbió 37 sucursales que Carsa operaba bajo la marca Musimundo, en una operación que incluyó el traspaso de 335 trabajadores y permitió aliviar parte de su carga financiera. Aquella decisión implicó una reducción del 43% de los locales administrados directamente por la empresa chaqueña.

Más tarde, en octubre de 2024, Electrónica Megatone completó un proceso de renovación de identidad comercial y rebautizó cerca de 200 sucursales como On City, mientras que unas 70 tiendas continuaron utilizando la marca Musimundo, ya exclusivamente bajo el control de Carsa.