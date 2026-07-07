Insólito choque en la Panamericana: dio marcha atrás, chocó contra otro auto y dos personas sufrieron heridas

El accidente sucedió a la altura de Benavídez, en medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina contra Egipto. Fue registrado por los transeúntes que estaban en la zona.
Un insólito accidente ocurrió este martes en la Autopista Panamericana, cuando un auto comenzó a dar marcha atrás en medio de la traza e impactó contra otro vehículo que circulaba por el carril rápido. El choque dejó un saldo de dos heridos y uno de ellos debió ser trasladado a un centro asistencial.
El hecho, ocurrido en medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, se produjo a la altura del kilómetro 40 del ramal Campana, sentido a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la localidad bonaerense de Benavídez.
Las primeras versiones señalan que la mujer que manejaba una camioneta intentó volver a una salida que quedaba unos metros más atrás.
El episodio quedó registrado por un grupo de personas que cruzaban el puente y advirtieron que una camioneta Honda CR-V estaba yendo marcha atrás por el carril central de la autopista.
Dos vehículos lograron esquivar a la camioneta que estaba realizando la maniobra imprudente, hasta que en un momento comenzó a invadir el carril rápido. Allí fue que se estrelló con un Volkswagen Vento que venía de frente y era manejado por un hombre.
A pesar de la rapidez con que se montó el operativo en el lugar, se vieron afectados algunos carriles de la Autopista Panamericana. Finalmente, a las pocas horas se retiraron los restos de los vehículos involucrados y se liberó la calzada.
De acuerdo con lo que informó Autopistas del Sol, efectivos de la policía, personal de seguridad vial y una ambulancia actuaron en el sitio del siniestro.
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