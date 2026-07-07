Insólito choque en la Panamericana: dio marcha atrás, chocó contra otro auto y dos personas sufrieron heridas

Dos vehículos lograron esquivar a la camioneta que estaba realizando la maniobra imprudente, hasta que en un momento comenzó a invadir el carril rápido. Allí fue que se estrelló con un Volkswagen Vento que venía de frente y era manejado por un hombre.

A pesar de la rapidez con que se montó el operativo en el lugar, se vieron afectados algunos carriles de la Autopista Panamericana. Finalmente, a las pocas horas se retiraron los restos de los vehículos involucrados y se liberó la calzada.

De acuerdo con lo que informó Autopistas del Sol, efectivos de la policía, personal de seguridad vial y una ambulancia actuaron en el sitio del siniestro.