Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión tributaria

De acuerdo con la investigación, tanto el empresario como la compañía habrían incumplido obligaciones fiscales vinculadas al pago del Impuesto a las Ganancias del período 2020. La causa seguirá su curso en el fuero federal de Morón, donde deberá definirse si existe responsabilidad penal.

La respuesta del empresario

Mientras avanza la investigación, Canido habló públicamente sobre la reciente adquisición de Cunnington y aprovechó para ironizar sobre la causa judicial que enfrenta.

Según contó, la operación se realizó "al contado y en efectivo" y respondió a una estrategia para consolidar la posición de Manaos en el mercado de las bebidas.

"Hablé con el número dos de Cunnington y le dije que le convenía vendérmela a mí. Fuimos al banco y cerramos la compra en efectivo", relató durante una entrevista.

Consultado por la acusación de evasión, respondió con humor: "En los diarios dicen que evadí como mil millones. Entonces pensé dónde ponía esa plata y fui a comprar Cunnington... y la compré en blanco".

El empresario recordó además que cuando comenzó a fabricar Manaos existían 43 empresas de gaseosas en el país y que hoy solo quedan seis.

"En la provincia de Buenos Aires quedamos dos: Manaos, con el 85% del mercado, y Cunnington, con el 15%", aseguró.

También explicó que decidió avanzar con la compra luego de enterarse de que la marca podía ser adquirida por Heineken.

"Si eso pasaba, iba a competir con una empresa de mucho más poder. Por eso hablé con Guillermo Raed y le planteé que era mejor que la marca quedara en manos de otra empresa argentina", sostuvo.

Otro conflicto judicial

La empresa también afronta otro frente en la Justicia. En abril de este año, la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por Refres Now S.A. en una causa laboral.

Con esa resolución quedó firme una sentencia que obliga a la compañía a pagar una indemnización cercana a 900 millones de pesos, entre capital e intereses, a un ex trabajador de Mendoza.

Tras el fallo, la empresa dispone de un plazo de cinco días hábiles para intentar un último recurso de carácter excepcional antes de que pueda ejecutarse la condena.