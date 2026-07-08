El tiempo en el AMBA para este miércoles 8 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, aunque algunas zonas del oeste y del centro del país podrían registrar lluvias aisladas. Las máximas estarán entre los 16°C y 20°C, con mínimas de entre 3°C y 10°C. Mendoza, San Juan y San Luis mantendrán un escenario de nubosidad variable y temperaturas agradables durante las tardes. Las máximas alcanzarán entre 16°C y 20°C, con posibilidad de algunas precipitaciones aisladas sobre el oeste mendocino.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable, con momentos de sol y temperaturas máximas cercanas a los 18°C y 19°C. No se descartan lluvias aisladas en algunos sectores del este del país.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que oscilarán entre los 6°C y 7°C. Además, continuarán las probabilidades de lluvias y nevadas aisladas en el extremo sur, mientras que el resto de la región tendrá nubosidad variable y ambiente frío.