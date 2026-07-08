El tiempo en el AMBA para este miércoles 8 de julio

El SMN anticipa para este martes cielo parcialmente nublado, y sin lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 8 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con tiempo estable, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 20°C, convirtiéndose en el día más cálido de la semana.
Para el jueves se espera un aumento de la nubosidad, aunque continuarán las buenas condiciones meteorológicas. El cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura oscilará entre los 8°C y los 18°C, sin lluvias previstas.
El viernes llegará un marcado descenso térmico. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 8°C y una máxima de 13°C.
En el NOA predominará el tiempo estable, con temperaturas templadas para la época y máximas que oscilarán entre los 19°C y 23°C. Sin embargo, en algunos sectores se registrarán bancos de niebla durante las primeras horas del día.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, aunque algunas zonas del oeste y del centro del país podrían registrar lluvias aisladas. Las máximas estarán entre los 16°C y 20°C, con mínimas de entre 3°C y 10°C. Mendoza, San Juan y San Luis mantendrán un escenario de nubosidad variable y temperaturas agradables durante las tardes. Las máximas alcanzarán entre 16°C y 20°C, con posibilidad de algunas precipitaciones aisladas sobre el oeste mendocino.
La zona del Litoral presentará nubosidad variable, con momentos de sol y temperaturas máximas cercanas a los 18°C y 19°C. No se descartan lluvias aisladas en algunos sectores del este del país.
Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que oscilarán entre los 6°C y 7°C. Además, continuarán las probabilidades de lluvias y nevadas aisladas en el extremo sur, mientras que el resto de la región tendrá nubosidad variable y ambiente frío.