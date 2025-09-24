Naranja X celebró sus 40 años levantando las barreras de los peajes en hora pico

“Para este aniversario materializamos en una acción bien concreta, lo que venimos haciendo hace cuatro décadas: levantar barreras y dar acceso a soluciones financieras, al crédito. Es un guiño a nuestra historia, y una manera de agradecer a quienes nos eligen todos los días para gestionar su dinero, ahorrar, invertir o financiar sus proyectos”, afirmó Silvana Jachevasky, Chief Marketing Officer de Naranja X.

Durante las horas de mayor tránsito, la compañía bonificó el costo del peaje, permitiendo que miles de personas que se dirigían a sus trabajos y destinos puedan pasar gratis. Esta acción fue concebida como una "metáfora viva" de lo que Naranja X hace todos los días: eliminar los obstáculos que históricamente han dificultado el acceso de las personas a soluciones financieras.

“La celebración nos encuentra en un momento de gran expansión. Hoy, estamos dentro de las apps financieras más elegidas del país: más de 9 millones de personas eligen Naranja X, y más de 2 millones de clientes han accedido al menos a un préstamo en el último año. Esto confirma que nuestro propósito de dar acceso está más vigente que nunca y que seguimos evolucionando para abrir aún más caminos hacia el futuro”, agregó Jachevasky.

IMG_9875

Esta acción reconoce a los millones de clientes que todos los meses conectan con algún producto de la compañía. La evolución de su negocio se completa con:

. Una red de 150.000 comercios grandes, medianos y pequeños que aceptan las tarjetas Naranja X; y soluciones de cobro para miles de emprendedores de todo el país a través de Pagos QR, link de pago, PIX y TAP.

- 16 millones de tarjetas emitidas (Crédito: Naranja X, Naranja X Visa, Naranja X Mastercard y Naranja X American Express. Y débito: Visa Naranja X).

- Por mes, más de 2 millones de clientes realizan hasta 10 millones de pagos con QR.

- Más de 2 millones de clientes sacaron al menos un préstamo con Naranja X en el último año.

- Más de 3 millones de clientes crearon más de 23 millones de Frascos como herramienta de inversión y ahorro.

- Más de 1.2 millones de clientes confían y se protegen con seguros y asistencias de Naranja X. Hoy la contratación es 100% in-app sin operador.

- En la actualidad, su equipo está formado por 2.600 personas y cuenta con dos centros de desarrollo en Córdoba y Buenos Aires y 112 sucursales en todo el país.

La campaña, denominada "40 años levantando barreras" celebra una historia que comenzó con las tarjetas de una tienda de deportes y evolucionó hasta convertir a la empresa en una de las fintech más relevantes del país.

El festejo se alinea con la misión de la empresa de seguir impulsando a las personas a avanzar y superarse, entendiendo que cuando se eliminan los obstáculos, las posibilidades se multiplican.

Más info y promos vigentes por los 40 años en naranjax.com/levantandobarreras

IMG_9506

Acerca de Naranja X

En Naranja X celebramos 40 años levantando barreras y dando acceso a millones de personas. Nacimos en 1985 como una tarjeta vinculada a una tienda deportiva en Córdoba y nos transformamos en una de las fintech más relevantes del país, siempre con un propósito claro: hacer que la inclusión financiera sea una realidad cotidiana.

Actualmente, más de 9 millones de clientes utilizan nuestras soluciones 100% digitales para gestionar su dinero con cuentas gratis, tarjetas de crédito y débito, préstamos, ahorro, pagos, inversión y seguros.